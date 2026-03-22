Direct. Résultats des élections municipales : Emmanuel Grégoire largement gagnant à Paris, Benoît Payan réélu à Marseille, Toulouse reste à droite, François Bayrou battu à Pau

Municipales : Grégory Doucet réélu à Lyon
Le maire écologiste sortant est assez largement réélu à Lyon, en rassemblant 53,1 % des suffrages, contre 46,9 % pour Jean-Michel Aulas, selon notre estimation Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs.
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Les Français sont appelés aux urnes dans les 1 580 communes ou secteurs, où un second tour est nécessaire pour ces élections municipales 2026. Ce sont 4,5 % des communes qui sont concernées ce nouveau scrutin. Ce sera, en tout état de cause, la dernière journée de vote au suffrage direct avant le premier tour de l’élection présidentielle de 2027.
Une semaine après un premier tour à la participation décevante, les enjeux sont majeurs pour les partis, notamment dans cette France urbaine qui concentre l’essentiel des seconds tours. L’attention se focalisera sur les métropoles. 38 des 42 villes de plus de 100 000 habitants participeront à ce second tour. La droite a l’ambition de reprendre Paris, de s’imposer à Besançon, ou encore de maintenir sa majorité à Nîmes.
La gauche, au terme d’alliances entre socialistes, écologistes et insoumis, parviendra-t-elle à conserver ses grands centres urbains ? 25 ans après l’alternance à Paris, qui de Rachida Dati, pour la droite et le centre, ou d’Emmanuel Grégoire, pour la droite LFI, ou de Sophia Chikirou (LFI) s’imposera dans la première du pays ? Combien de mairies disposera au total LFI ? Le Rassemblement national consolidera-t-il son début d’assise territoriale, en retrouvant la mairie de Toulon, comme dans les années 90 ? Ou créera-t-il la surprise à Marseille, face au maire sortant Benoît Payant ?
Le bloc central (Horizons, Renaissance, Modem) aura les yeux rivés sur Le Havre, Angers et Reims, mais aussi à Bordeaux, où l’ancien ministre Thomas Cazenave rêve de prendre l’hôtel de ville au maire écologiste sortant Pierre Hurmic. Nice, marquée par l’affrontement entre Éric Ciotti (UDR) et Christian Estrosi (Horizons) sera aussi l’un des points d’attention majeur.
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Le candidat du Rassemblement national (RN) Dany Paiva remporte la ville de Liévin (Pas-de-Calais), avec 53,58% des voix. Il bat le sénateur socialiste et candidat d’union de la gauche Jérôme Darras (46,42%). Une victoire de prestige pour le RN dans cette commune de 30 000 habitants jusque-là ancrée à gauche, qui permet au parti d’extrême-droite de renforcer son emprise sur le bassin minier.
À La Rochelle, la liste divers gauche conduite par le député Olivier Falorni (apparenté Modem) est arrivée en tête avec un score de 43.66 %, selon les résultats définitifs publiés par le ministère de l’Intérieur. Elle remporte ainsi 38 sièges sur 49 au conseil municipal. La liste d’union de gauche de Maryline Simoné termine deuxième, avec 29,99% des voix. Suivent les listes divers droite de Christophe Batcabé (16,42%), et divers gauche de Thibaut Guiraud (9,94%).
Le candidat Renaissance Thomas Cazenave (50,8%), soutenu par la droite, devancerait légèrement l’écologiste Pierre Hurmic (49,2%), à la tête de la ville depuis 2020, d’après les estimations d’Ipsos bva. Un duel serré dont le verdict n’est pas encore certain au vu du faible écart que dessine cette première estimation.
Le socialiste André Laignel, maire d’Issoudun (Indre) depuis 1977, a été battu dimanche par une liste transpartisane à l’issue du second tour des élections municipales.
Âgé de 83 ans, M. Laignel a obtenu 46,24% des suffrages exprimés, derrière une liste portée par Julien Dubot, en tête avec 53,76% des voix dans cette sous-préfecture du département.
Dans cette soirée électorale ou chaque formation politique revendique une victoire, Jordan Bardella n’était pas en reste. Dans une allocution, le président du RN a estimé que ces élections municipales correspondaient à « la plus grande percée » de l’histoire de son parti. 1 300 élus municipaux ont été élus dès le premier tour et au second tour, « les nouvelles victoires se comptent par dizaines », a-t-il comptabilisé citant Agde, Carcassonne, Liévin, Montargis, Tarascon, Carpentras, Orange, Castres, Seyne-sur-Mer, la Flèche ou encore Nice avec la victoire de l’allié UDR, Éric Ciotti.
Le président du RN s’est aussi projeté sur la prochaine échéance électorale majeure : la présidentielle. Après avoir dénoncé « l’emprise idéologique de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche Française », Jordan Bardella a réservé ses pics à la droite à qui il avait tendu la main entre les deux tours. « Ces élections ont été un révélateur puissant des contradictions qui traversent ce parti. En refusant l’alliance à Nîmes et à Marseille, Les Républicains portent la lourde responsabilité de livrer ce soir deux grandes villes françaises au désordre de l’extrême gauche », a-t-il taclé.
À Strasbourg, Catherine Trautmann, candidate PS soutenue par Horizons, semble devancer la maire sortante écologiste Jeanne Barseghian, avec 37,5% des voix contre 31,7%, d’après les premières estimations Ipsos bva. Cette dernière, en ballotage défavorable après le premier tour, menait une liste de fusion avec LFI. Le troisième homme de l’élection, Jean-Philippe Vetter (LR), terminerait non loin du duo de tête, à 30,8%.
Des estimations à prendre encore avec des pincettes.
Au premier tour, la liste LFI de François Piquemal avait créé la surprise en arrivant deuxième derrière le maire sortant soutenu part la droite et le bloc central, Jean-Luc Moudenc, mais devant la liste d’union de la gauche de François Briançon. L’union de la gauche avec LFI derrière François Piquemal n’a pas payé dans les urnes. Jean-Luc Moudenc a été réélu avec 53,5 % contre 46,5 % pour François Piquemal.
Johanna Rolland peut souffler à Nantes. La maire socialiste conserve la ville. Elle l’emporte avec 52,4% des voix, contre 47,6% pour le candidat LR, Foulques Chombart de Lauwe. Comme dans d’autres grandes villes, la liste PS avait fusionné avec la liste LFI, pour tenter de conserver la commune.
Déception à Toulon pour le Rassemblement national (RN), qui lorgnait sur la plus grande ville du Var. « Je n’ai pas réussi à contrer le front du rejet, de LR à LFI », a affirmé sa candidate Laure Lavalette, battue par la maire sortante de droite Josée Massi (52,6% contre 47,4%, d’après les estimations Ipsos bva). Cette dernière a pu compter sur plusieurs ralliements dans l’entre-deux tours.
Laure Lavalette a tout de même salué un « résultat historique » pour le parti à la flamme et n’a pas manqué de souligner les victoires varoises du RN, à La Seyne-sur-Mer et La Valette-du-Var, et celle de son « ami » Éric Ciotti à Nice (Alpes-Maritimes).
Le maire écologiste sortant est assez largement réélu à Lyon, en rassemblant 52,4% des suffrages, contre 47,6% pour Jean-Michel Aulas, le candidat soutenu par la droite et le centre, selon notre estimation Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs.
Lors d’une allocution, le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal a assuré que son parti n’avait pas enjambé les municipales. « Nous avons eu partout en France des candidates et des candidats pour défendre nos couleurs, soit en notre propre nom, soit dans des alliances », a-t-il rappelé. Renaissance qui affichait avant le premier tour un peu plus de 1 000 conseillers municipaux au total, et environ 150 maires adhérents, toutes tailles de communes confondues, avaient déposé 360 listes sur son nom. « Ce soir, nous doublons notre nombre d’élus locaux », a annoncé l’ancien Premier ministre précisant que 200 maires adhérents avaient été élus à l’issue du second tour.
Gabriel Attal s’est, enfin, félicité de voir son parti diriger une ville de plus de 100 000 habitants en annonçant la victoire d’Antoine Armand à Annecy.
À Nice, Éric Ciotti (UDR-RN) s’impose face au maire sortant Christian Estrosi (Horizons), au terme d’un affrontement intense entre anciens alliés. Selon nos estimations, il recueille 47,7 % des suffrages, contre environ 37,4 % pour Christian Estrosi. La candidate de gauche, Juliette Chesnel-Le Roux (PS-PCF-Écologistes), arrive en troisième position autour de 15 %.
« C’est une immense victoire », a salué le président de l’UDR, allié de Marine Le Pen, devant ses militants quelques minutes après les premières estimations. « Cela paraissait relever de l’ascension de l’Himalaya par la face nord », a-t-il ironisé, évoquant une « campagne dure, où rien ne [lui] aura été épargné ».
Christian Estrosi était aux manettes de la capitale azuréenne depuis 2008. Durant l’entre-deux-tours, il a été lâché par Bruno Retailleau, le président des LR, qui a fustigé la campagne « délétère » de l’édile. Cette prise de position a suscité une vive polémique à droite.
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La cité phocéenne reste dans l’escarcelle de la gauche. La liste d’union du maire sortant Benoît Payan est arrivée en tête du second tour des élections municipales à Marseille, ce dimanche 22 mars, glanant 54,6% des suffrages exprimés. Le candidat RN Franck Allisio termine deuxième, avec seulement 39,1 % des voix, selon les estimations Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Sur la troisième marche du podium : la candidate LR Martine Vassal, qui termine à 6,3 %.
Talonné par l’extrême droite au soir du premier tour, Benoît Payan a pu profiter du retrait en début de semaine de la liste de l’insoumis Sébastien Delogu, arrivé quatrième au premier tour avec 11,94 % des suffrages exprimés. Le socialiste avait toutefois refusé tout rapprochement avec La France insoumise, au terme d’une campagne marquée par de nombreuses tensions entre le PS et la formation de Jean-Luc Mélenchon. De la même manière, le maintien de Martine Vassal dans la course a pu priver le Rassemblement national d’un important réservoir de voix.
Coup de tonnerre en Corrèze. Le maire ex-PS de Tulle, Bernard Combes, un proche de l’ancien Président François Hollande, a été largement battu au second tour face au candidat divers droite, Laurent Melin, qui a recueilli 54,25%. Bernard Combes ne recueille que 39,82%. Le candidat RN, Thierry Greck, réalise 5,93% des voix. La préfecture de Corrèze est le fief de François Hollande. Il avait dirigé la ville jusqu’en 2008.
Au premier tour, Bernard Combes était arrivé second avec 32,28 %, derrière Laurent Melin (37,94 %), puis la liste PCF/EELV/LFI de Nicolas Marlin (17 %). En fusionnant avec cette dernière, il était sur le papier mieux placé. Mais l’alliance avec une liste qui comportait quelques insoumis avait fait réagir, de la part de cet ancien conseiller élyséen de François Hollande. Or l’ex-chef de l’Etat a dénoncé pendant toute la campagne et jusqu’à l’entre-deux-tours ces fusions entre PS et LFI. Selon l’entourage de François Hollande, ce dernier avait jugé « ses explications convaincantes ».
À 20 heures, heure de fermeture des bureaux de vote dans les grandes villes, la participation était de 61,3 % à Paris, sensiblement en hausse par rapport au premier tour (58,87%).
Globalement, dans la plupart des métropoles, la participation a progressé pour ce second tour. Avec un taux de 66%, c’est Lyon qui enregistre la plus forte mobilisation parmi les grandes métropoles (64,5% au premier tour), selon une estimation d’Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France. La participation est de 60,1% à Strasbourg (contre 58,1%), 62,4% à Toulouse (contre 56,4%), 56,2% à Nice (contre 53,6%), 55% à Marseille (contre 52,2%) et 62,9% à Nantes (60,3%).
Seule Bordeaux enregistre une baisse de la participation, à 56,9%, contre 58,1% la semaine dernière.
A Clermont-Ferrand, bastion socialiste depuis la libération, le maire PS sortant, Olivier Bianchi qui a fusionné entre les deux tours, avec la liste LFI de Marianne Maximi, serait battu par la liste LR de Julien Bony. « Julien Bony est élu maire de Clermont-Ferrand », a annoncé sur X le parti LR avec une photo de son candidat, qui conduisait une liste de droite et du centre.
Comme attendu, le député de La France insoumise, David Guiraud, a remporté l’élection municipale à Roubaix, dans le Nord. Il est largement élu, avec 53,2% des voix, contre 25,6% des voix pour le sortant divers-droite, Alexandre Garcin, selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio.
La ville du Nord était l’une des principales chances de victoire du parti de Jean-Luc Mélenchon, qui voit cependant ailleurs, à Limoges, une déconvenue, avec la défaite de la liste LFI/PS.
C’est l’une des grandes villes où le suspense était limité. Après être largement arrivée en tête au premier tour, Nathalie Appéré (PS) est réélue avec 43,6% des suffrages au second tour, loin devant le candidat Horizons Charles Compagnon (36,3%) et la députée LFI Marie Mesmeur (21,8%). Dans cette configuration, le Parti socialiste a pu se passer aisément d’une fusion avec la liste LFI.
Selon les résultats provisoires, Édouard Philippe a été réélu dimanche maire du Havre avec environ 47% des voix, contre environ 41% pour le député communiste Jean-Paul Lecoq et environ 11% pour le candidat de l’UDR et du RN Franck Keller.
Maire de la cité portuaire depuis 2010, l’ancien Premier ministre et président du parti Horizons avait fait de cette réélection une étape incontournable vers sa campagne présidentielle. Il était arrivé largement en tête au premier tour, avec plus de 43% des voix.
C’était l’un des principaux objectifs du Rassemblement national pour ces municipales : arracher Toulon à une droite localement très fracturée. Mais le second tour n’a pas permis à la candidate RN Laure Lavalette, arrivée en tête du premier tour, de transformer l’essai. La députée a récolté 47,4 % des suffrages, selon les estimations Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN
La maire sortante de droite, Josée Massi, est réélue avec 52,6% des voix. L’édile à vraisemblablement profité du retrait de la liste du sénateur LR Michel Bonnus, qui avait glané 15,71% des voix au premier tour.
Succès important pour la droite. À Besançon (Doubs), commune tenue par la gauche depuis 1953, le candidat LR Ludovic Fagaut s’impose devant la maire écologiste Anne Vignot (53,1% contre 46,9%), d’après les estimations d’Ipsos bva. Il conforte son avance du premier tour, malgré la fusion de la liste écologiste avec celle de LFI, arrivée troisième dimanche dernier. Anne Vignot avait remporté la ville en 2020 dans le sillage de la « vague verte » qui avait porté des écologistes à la tête de plusieurs grandes villes.
A Nîmes, le candidat communiste, soutenu par le PS et les écologistes, Vincent Bouget a été élu avec 40,5% des voix dans une triangulaire au second tour, selon notre sondage Ipsos bva CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Vincent Bouget était sorti deuxième du premier tour presque au coude à coude avec le candidat RN, Julien Sanchez qui rassemble 37,9% des voix au second tour. La droite, initialement divisée, avait fusionné ses listes derrière le candidat soutenu par LR, Horizons, Modem et Renaissance, Franck Proust qui obtient 21,6%.
L’union n’aura pas fait la force de la gauche, à Limoges. Car la préfecture de la Haute-Vienne reste à droite. Le candidat LR, Guillaume Guerin, est élu au second tour avec 50,8% des voix, selon notre estimation Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Le candidat LFI Damien Maudet est donné battu, à 41,3%. C’est un camouflet pour cette liste d’union LFI/PS. Le candidat RN, Albin Freychet, fait 7,9%.
A Rennes, où une triangulaire oppose la maire sortante PS, Nathalie Appéré, le candidat Horizons, Charles Compagnon et la candidate LFI, Marie Mesmeur, la participation est en légère baisse 57.5 % au second tour contre 58,3 % au premier.
A Toulon, où le duel oppose la députée RN Laure Lavalette à la maire sortante divers droite Josée Massi, la participation est en hausse : 57 % contre 55,2 % au premier tour.
A Nouméa, la maire sortante Sonia Lagarde, alliée aux Loyalistes, a été largement réélue avec 61,99 % des voix et 43 sièges, confirmant l’ancrage des non-indépendantistes dans la capitale, à l’issue d’un second tour marqué par une participation de 47,53 %.
Dans le Grand Nouméa, les formations non-indépendantistes confirment leur domination en remportant l’ensemble des communes de l’agglomération, qui concentrent à elles seules l’essentiel de la population du territoire.
Nouméa, Dumbéa, Le Mont-Dore et Païta, qui regroupent 64 % des habitants de Nouvelle-Calédonie, sont les zones les plus touchées par les émeutes de mai 2024. Dans ce contexte, les campagnes ont largement mis l’accent sur les questions de sécurité.
À Dumbéa, Cynthia Jan s’impose avec 45,33 % des suffrages, au Mont-Dore, Nina Julié l’emporte avec 47,46 %, et à Païta, Antoine Romain recueille 43,17 %.
Les non-indépendantistes enregistrent en revanche plusieurs revers en brousse. À Kouaoua, le président du gouvernement Alcide Ponga est battu d’une courte tête (43,16 % contre 44,18 %), malgré une alliance avec le Palika.
À La Foa, fief du député Nicolas Metzdorf, Florence Rolland est nettement défaite par le modéré Stevens Kaouda (56,82 % contre 43,18 %). Florence Rolland avait succédé à Nicolas Metzdorf à la mairie après son élection aux législatives de juillet 2024.
Côté indépendantiste, le scrutin confirme des équilibres contrastés et des recompositions internes, liées notamment aux divisions autour de l’accord de Bougival. Dans certaines communes, des listes UNI opposées à l’accord faisaient face à d’autres listes UNI qui y sont favorables, ainsi qu’au FLNKS. A Poindimié, Paul Néaoutyine, président de la province Nord et figure historique de l’UNI opposée à Bougival, l’a notamment emporté.
Dans quatre villes où les bureaux de votes ferment à 18 heures, la participation est en hausse par rapport au premier tour, selon notre estimation Ipsos bva CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.
A Bastia, la participation est de 69,8 % contre 63,3 % au premier tour. A Besançon, où la maire sortante Les Ecologistes, Anne Vignot, alliée au PS, a conclu un accord avec la liste LFI de Séverine Véziès pour faire face au candidat divers droite Ludovic Fagaut, la participation passe de 57,1 % à 61,6 %. A Limoges, où la gauche et LFI ont aussi trouvé un accord pour le second tour, le candidat LFI, Damien Maudet, s’oppose au candidat RN, Albin Freychet et à la liste divers droite de Guillaume Guerrin, la participation passe 58,8 % à 62 %.
Enfin, à Nîmes, la participation passe de 51 % à 59 %. Le second tour s’annonce aussi serré dans cette ville dans une triangulaire opposant Julien Sanchez (RN), le communiste Vincent Bouget et le candidat de droite Franck Proust.
La participation serait globalement quasi stable, entre le premier et le second tour des élections municipales. Selon notre estimation Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN, la participation pour le second tour devrait être de 57%. Au premier tour, la participation s’était élevée à 57,1%.
Selon le ministère de l’Intérieur, le taux de participation à 17 h, pour le premier tour des élections municipales 2026, s’établit à 48,10%.
48,10% des électeurs de France métropolitaine ont voté à 17h heure ce dimanche 22 mars 2026, pour le deuxième tour des élections municipales, selon les données du ministère de l’Intérieur. Le taux de participation à 17 heures, pour ce premier tour des élections municipales 2026, progresse toujours par rapport au précédent scrutin du 15 mars 2020, organisé en pleine émergence de la pandémie de Covid-19. Seuls 34,67% du corps électoral s’étaient déplacés à la même heure il y a six ans. Ils étaient 52,36 % en 2014, année de référence.
Rappelons qu’au premier tour, la semaine dernière, le taux de participation s’établissait 48,90 %
Les bureaux de vote fermeront à 18 heures, 19 heures ou, dans les plus grandes villes, 20 heures, heure à laquelle pourront être publiés les premiers résultats.
Selon le ministère de l’Intérieur, le taux de participation à midi, pour le second tour des élections municipales 2026, s’établit à 20,33 %. En hausse par rapport au premier tour où la participation s’élevait à 19,37 % à la même heure.
Le taux de participation à midi, pour ce second tour des élections municipales 2026, est en augmentation par rapport au précédent scrutin du 15 mars 2020, qui s’est déroulé au début de la pandémie de Covid-19. Seuls 15,29 % du corps électoral s’étaient déplacés à l’époque.
Au second tour des municipales de 2014, 19,83 % des électeurs avaient voté à midi.
Les bureaux de vote fermeront à 18 heures, 19 heures ou, dans les plus grandes villes, 20 heures, heure à laquelle pourront être publiés les premiers résultats. La prochaine estimation de la participation sera communiquée à 17 heures.
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