Direct. Résultats des élections municipales : Emmanuel Grégoire largement gagnant à Paris, Benoît Payan réélu à Marseille, Toulouse reste à droite, François Bayrou battu à Pau

Les Français sont appelés aux urnes dans les 1 580 communes ou secteurs, où un second tour est nécessaire pour ces élections municipales 2026. Ce sont 4,5 % des communes qui sont concernées ce nouveau scrutin. Ce sera, en tout état de cause, la dernière journée de vote au suffrage direct avant le premier tour de l’élection présidentielle de 2027.

Une semaine après un premier tour à la participation décevante, les enjeux sont majeurs pour les partis, notamment dans cette France urbaine qui concentre l’essentiel des seconds tours. L’attention se focalisera sur les métropoles. 38 des 42 villes de plus de 100 000 habitants participeront à ce second tour. La droite a l’ambition de reprendre Paris, de s’imposer à Besançon, ou encore de maintenir sa majorité à Nîmes.

La gauche, au terme d’alliances entre socialistes, écologistes et insoumis, parviendra-t-elle à conserver ses grands centres urbains ? 25 ans après l’alternance à Paris, qui de Rachida Dati, pour la droite et le centre, ou d’Emmanuel Grégoire, pour la droite LFI, ou de Sophia Chikirou (LFI) s’imposera dans la première du pays ? Combien de mairies disposera au total LFI ? Le Rassemblement national consolidera-t-il son début d’assise territoriale, en retrouvant la mairie de Toulon, comme dans les années 90 ? Ou créera-t-il la surprise à Marseille, face au maire sortant Benoît Payant ?

Le bloc central (Horizons, Renaissance, Modem) aura les yeux rivés sur Le Havre, Angers et Reims, mais aussi à Bordeaux, où l’ancien ministre Thomas Cazenave rêve de prendre l’hôtel de ville au maire écologiste sortant Pierre Hurmic. Nice, marquée par l’affrontement entre Éric Ciotti (UDR) et Christian Estrosi (Horizons) sera aussi l’un des points d’attention majeur.

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