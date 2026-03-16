Direct. Résultats du 1er tour des municipales : A Marseille, Benoît Payan a déposé sa liste pour le second tour, écartant toute alliance avec LFI

A Besançon, Anne Vignot la maire sortante écologiste s’allie à LFI pour « battre la droite »
La maire sortante écologiste de Besançon, Anne Vignot, largement distancée par le candidat LR Ludovic Fagaut à l’issue du premier tour des municipales, annonce s’allier à LFI pour « battre la droite ».
Anne Vignot, candidate d’une alliance Ecologistes-PS-PCF, a obtenu 33,37 % des voix, derrière Ludovic Fagaut (40,13 %), soutenu par le MoDem, de Laurent Croizier. Elle s’unit pour le second tour avec la candidate LFI Séverine Véziès qui a obtenu 10,90 % des suffrages.
« Les listes Besançon, vivante, juste et humaine et Faire mieux pour Besançon ont décidé de s’unir pour le second tour afin de battre la droite LR et macroniste de Messieurs Fagaut et Croizier. »
Les candidats du Rassemblement national (RN), Jacques Ricciardetti (8 %), et d’Horizon-Renaissance, Eric Delabrousse (5,67 %), ne sont pas qualifiés pour le deuxième tour, mais leurs listes sont en mesure de fusionner avec celles ayant passé la barre des 10 %.
Le candidat RN a déclaré dimanche soir sur Ici Franche-Comté qu’il ne donnerait pas de consignes de vote. Quant à Ludovic Fagaut (LR/modem), il avait, dès avant le premier tour, exclu tout rapprochement avec « les extrêmes ».