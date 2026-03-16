Direct. Résultats du 1er tour des municipales : A Marseille, Benoît Payan a déposé sa liste pour le second tour, écartant toute alliance avec LFI

Alliances, fusion, retrait, maintien… Au lendemain d’un vote marqué par la percée de La France insoumise et des scores favorables au Rassemblement national comme à Marseille, les partis ont peu de temps pour affiner leur stratégie en vue du second tour des élections municipales dimanche.

Les socialistes et les écologistes sont sous la pression d’un accord Insoumis pour remporter certaines grandes villes comme Toulouse ou Lyon. A Paris, la candidate LR a besoin d’une union à droite si elle veut avoir des chances de l’emporter. Le candidat Horizons, Pierre-Yves Bournazel va devoir décider s’il répond à l’appel au « rassemblement » de Rachida Dati. Sarah Knafo (Reconquête), qui atteint les 10 % requis pour se maintenir, a, elle, déjà promis de « faire barrage à la gauche ».

Les incertitudes demeurent dans la quasi-totalité des grandes villes, où des triangulaires ou des quadrangulaires sont envisageables, avec la présence systématique d’une liste RN ou LFI, les deux partis ayant choisi de nationaliser le scrutin municipal avec la course à l’Elysée dans le viseur.