Droits de douane européens : « On tremble devant les États-Unis »

C’est le « plus grand accord jamais signé », selon Donald Trump. Et pour cause, le président américain semble remporter le bras de fer, face à une Ursula Von der Leyen que les européens espéraient un peu plus musclée.

Réunis hier, à Turneberry, en Ecosse, les deux dirigeants ont conclu un accord imposant 15% de droits de douane sur la plupart des produits européens importés aux États-Unis, contre 10% auparavant. Sachant que les biens à destination des États-Unis représentent 20% des exportations européennes.

« C’est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission », écrit le Premier ministre François Bayrou sur X.