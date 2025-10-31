Education : la commission des finances du Sénat veut porter la baisse du nombre d’enseignants de 4.000 à 8.000, face à la réduction du nombre d’élèves

Avec une hausse de 1,1 % des crédits, la mission enseignement scolaire bénéficie d’une légère progression, soit quand même 1 milliard d’euros en crédits de paiement, pour un total de 89,64 milliards d’euros de budget, en incluant les pensions. Si les sommes sont conséquentes, symboliquement, le budget de l’éducation nationale n’est plus le premier poste de dépense de l’Etat. Il est « désormais dépassé par la mission « défense » », note le rapport du sénateur LR Olivier Paccaud, rapporteur spécial pour avis des crédits de la mission pour la commission des finances, en vue de l’examen du budget 2026 au Sénat.

Ce budget prévoit la création, tous emplois confondus, d’un total de 5.440 postes « en raison de la réforme de la formation initiale des enseignants », dont « 7.938 équivalents temps plein (ETP) de stagiaire ». En revanche, le nombre d’enseignants du premier degré baisse de 2.373 postes, et ceux du second degré de 1.645, soit exactement 4.018 ETP.

« Entre 2015 et 2025, le nombre d’élèves scolarisés dans le premier degré a baissé de 9,2 % »

La baisse du nombre d’enseignants est à mettre en parallèle avec la baisse du nombre d’élèves. « Entre 2015 et 2025, le nombre d’élèves scolarisés dans le premier degré a baissé de 9,2 %, représentant près de 621.482 élèves scolarisés en moins. Cette baisse s’accentuera fortement : entre 2025 et 2029, les effectifs d’élèves diminueront de 7,4 %, représentant 455 126 élèves en moins », selon le rapport du sénateur LR de l’Oise.

Dans le secondaire, la baisse est moins marquée. « Entre 2024 et 2025, le second degré perd déjà 13 468 élèves ». Mais la tendance va s’accentuer ensuite. « Il devrait y avoir près de 212.179 élèves en moins entre 2025 et 2029 selon les projections, soit une perte de 3,8 % », selon le rapport.

Côté taux d’encadrement, il s’améliore en réalité. « Même s’ils demeurent plus élevés que ceux des autres pays, les taux d’encadrement des élèves des écoles françaises connaissent une nette amélioration ces dernières années, sous l’effet conjugué de la baisse démographique et du dédoublement des classes de grande section de maternelle, de CP et de CE1, mis en œuvre à partir de 2017 », est-il souligné.