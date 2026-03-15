Élections municipales : à quelle heure tombent les résultats ?

À quelle heure les résultats sont-ils annoncés ? Les premières estimations nationales sont généralement dévoilées à partir de 20 heures, sur la base de sondages réalisés à la sortie des urnes. Ensuite, les résultats arrivent progressivement :

° Entre 20 h et 22 h : de nombreuses communes publient leurs premiers résultats.

° Entre 22 h et minuit : les résultats deviennent plus complets, notamment dans les grandes villes comme Paris ou Marseille, où le dépouillement peut prendre plus de temps.

Horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote

Le dimanche 15 mars 2026, les électeurs français ainsi que les citoyens de l’Union européenne résidant en France sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales. Comme lors de chaque scrutin, les bureaux de vote ouvrent à 8 heures. En revanche, l’heure de fermeture varie selon les communes.

° Une fermeture à 18 heures dans la majorité des communes

Dans la grande majorité des communes de France métropolitaine, de Corse et d’outre-mer, les bureaux de vote ferment à 18 heures. L’article R.41 du code électoral prévoit en effet que « le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures ».

° Jusqu’à 19 heures ou 20 heures dans certaines villes

La loi permet toutefois aux préfets de modifier ces horaires afin de faciliter la participation des électeurs. Ils peuvent ainsi retarder l’heure de clôture du scrutin dans certaines communes. Dans plusieurs grandes villes, les bureaux de vote restent ouverts jusqu’à 20 heures, notamment à : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Grenoble, Nantes, Toulouse, Montpellier et Nice. Dans certains territoires d’Île-de-France, comme les Yvelines ou les Hauts-de-Seine, les bureaux ferment également à 20 heures. D’autres grandes villes ferment leurs bureaux à 19 heures, comme Pau, Lille ou Rennes. Ainsi, selon la commune, l’attente avant les premiers résultats peut varier de quelques minutes à plusieurs heures après la fermeture des bureaux de vote.

Dès le premier soir on connaitra 93% des maires des communes, soit 31 millions de français, éliront leur maire dès le premier tour car une grande majorité n’ont qu’une seule liste à disposition.