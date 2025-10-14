Suspension de la réforme des retraites, pas de 49.3, budget : ce qu’il faut retenir du discours de politique générale de Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites jusqu’en janvier 2028

Ce sont quelques mots, qui vont peut-être assurer la non-censure du gouvernement Lecornu. « Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu’à l’élection présidentielle. Aucun relèvement de l’âge n’interviendra à partir de maintenant jusqu’à janvier 2028, comme l’avait précisément demandé la CFDT », a annoncé Sébastien Lecornu, lors de sa déclaration de politique générale, ajoutant : « En complément, la durée d’assurance sera elle aussi suspendue restera à 170 trimestres jusqu’à janvier 2028 ». Soit les deux points que demandait Le PS pour ne pas censurer.

« Suspendre pour suspendre n’a aucun sens. La suspension en préalable de rien serait irresponsable. Cette suspension doit installer la confiance nécessaire pour bâtir de nouvelles solutions. La suspension pour faire mieux est la solution si chaque acteur sait en tirer quelque chose », ajoute encore le premier ministre à la tribune.

« L’Assemblée nationale voulait débattre à nouveau des retraites. Elle en débattra »

Le premier ministre s’est aussi engagé à un « nouveau débat » sur notre système de retraite, ajoutant : « L’Assemblée nationale voulait débattre à nouveau des retraites. Elle en débattra. Et chaque parlementaire pourra défendre ses opinions ».

« L’Assemblée voulait que le gouvernement suspende la réforme en attendant un débat. Une solution, un vote. Je le fais. Ce qui permettra d’éclairer le débat lors de la prochaine présidentielle », insiste le locataire de Matignon.

« Mais je veux être très clair, je n’endosserai pas n’importe quoi. Le coût de la suspension pour notre système de retraite est de 400 millions d’euros en 2026 et de 1,8 milliard en 2027. Cette suspension bénéficiera à terme à 3,5 millions de Français. Elle devra donc être compensée financièrement, y compris par des mesures d’économies. Elle ne pourra pas se faire par un déficit accru », prévient Sébastien Lecornu, qui ajoute : « Je n’endosserai pas un résultat qui mettrait en danger la crédibilité de notre pays et encore moins notre système de retraite tout entier. Je fais des pas en avant, à chacun aussi d’en faire ».

« Dans les prochaines semaines, une conférence sur les retraites et le travail, en accord avec les partenaires sociaux »

Pour Sébastien Lecornu, « suspendre doit être une opportunité. Débattre de la question des retraites n’est pas seulement une équation financière. Elle est partie intégrante de notre contrat social. Et ce contrat a besoin lui aussi d’une refondation, d’innovation de rupture. Ce gouvernement est prêt à renforcer le paritarisme », et à faire le pari « de la démocratie sociale », soutient le premier ministre.

Il annonce vouloir « organiser dans les prochaines semaines une conférence sur les retraites et le travail, en accord avec les partenaires sociaux. Grâce à la suspension, cette conférence aura le temps de se prononcer avant l’élection présidentielle », en ouvrant tous les sujets : « Retraite par point, par capitalisation » ou « d’autres qui veulent abandonner toute référence d’âge ».