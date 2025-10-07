En direct. Crise politique : Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez reçus séparément par Sébastien Lecornu à Matignon

Bruno Le Maire sur Brut : « J’appelle le président de la République et je lui dis : ‘Je me casse, pas de problème’ »

Dans une interview accordée au média en ligne Brut, Bruno Le Maire est revenu sur son départ du gouvernement de Sébastien Lecornu : « Quand je vois que je suis le problème, j’appelle le Premier ministre et je lui dis : ‘Je me casse, pas de problème’ », « et j’appelle le président de la République et je lui dis : ‘Je me casse, pas de problème’ ».

Sa nomination ayant déclenché la colère des Républicains, et la chute accélérée du Premier ministre et de ses ministres tout juste désignés, il avait finalement annoncé hier en fin d’après-midi renoncer au ministère des Armées : « J’ai refusé d’y aller », car « je ne veux pas être un problème pour les Français ». « On ne se rend pas dans un lieu de pouvoir si on n’estime pas avoir la légitimité pour exercer ce pouvoir », a-t-il complété. Il s’inquiète néanmoins que « derrière toute cette mascarade, on s’aperçoive que les problèmes sont beaucoup plus profonds », et affirme avoir averti Sébastien Lecornu de n’être « qu’un prétexte ».

Bruno Le Maire explique avoir été prévenu dimanche soir par le Premier ministre d’un « sujet du côté des Républicains », l’incitant à « joindre Bruno Retailleau ». L’ancien ministre des Finances, assurant avoir « d’excellentes relations » avec le ministre de l’Intérieur « depuis des années », rapporte avoir tenté de l’appeler deux fois, ainsi que le standard de la place Beauvau, sans réponse. « J’ai essayé de calmer le jeu, de joindre Bruno Retailleau, et je n’y suis pas arrivé ».