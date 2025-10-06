En direct. Démission de Sébastien Lecornu : suivez toutes les dernières infos de cette crise politique sans précédent

Une situation inédite. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron ce lundi matin, 27 jours après son arrivée à Matignon et quelques heures seulement après la nomination d’une partie de son gouvernement. Le président de la République l’a acceptée, a annoncé l’Elysée dans un communiqué.

Depuis dimanche soir, le nouvel exécutif était sous le feu des critiques des oppositions de gauche et du Rassemblement national, déplorant le maintien de l’architecture gouvernementale déjà en place sous François Bayrou, avec la reconduction de douze ministres démissionnaires. Mais la charge la plus dure est certainement venue de Bruno Retailleau, le chef de file des LR, qui après avoir émis de vives critiques sur les équilibres gouvernementaux, a laissé planer un doute sur la participation de sa famille politique.

Ces atermoiements semblent avoir précipité la démission de Sébastien Lecornu et, de fait, celle de son gouvernement, le plus éphémère de la Ve République. Il devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l’Assemblée, et mercredi devant le Sénat.

