En direct. Démission de Sébastien Lecornu : suivez toutes les dernières infos de cette crise politique sans précédent

Après avoir remis ce matin sa démission au Président de la République, qui l’a acceptée, Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Vème République, est venu expliquer les raisons de son geste dans la cour de Matignon.
« Les conditions ne sont plus remplies pour exercer les missions de Premier ministre », a-t-il affirmé. Il a listé les trois raisons qui l’ont conduit à ce choix. D’abord, il accuse les formations politiques de ne pas avoir vu la « rupture profonde » que constituait son engagement, annoncé vendredi dernier, de ne pas avoir recours au 49-3. « Il n’y avait plus de prétexte pour une censure préalable », a-t-il affirmé. Il visait ici le Part socialiste, qui ne s’est pas satisfait de cette promesse et menaçait encore de censurer le nouveau gouvernement.
L’ancien locataire de Matignon a ensuite poursuivi sa critique des partis, les accusant de « continuer d’adopter une posture comme s’ils avaient tous la majorité absolue à l’Assemblée nationale ». « J’étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique voulait que l’autre parti politique adopte tout son programme », a-t-il regretté.
Enfin, Sébastien Lecornu a déploré les négociations autour de la composition du gouvernement, qui n’étaient « pas fluides » et qui ont « donné lieu au réveil de certains appétits partisans, en lien avec la présidentielle ». Un tacle direct aux LR, qui, jusqu’à hier après-midi, avaient validé après un vote en interne la participation au gouvernement, mais qui se sont rétractés le soir venu. L’annonce des membres du gouvernement n’avait pas satisfait le président parti et ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, qui avait convoqué les instances du parti ce matin.