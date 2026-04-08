EN IMAGES – Les ex-otages en Iran Cécile Kohler et Jacques Paris sont reçus par Emmanuel Macron à l’Elysée

Une libération après quatre ans de calvaire. Cécile Kohler et Jacques Paris sont arrivés mercredi matin en France après plusieurs années de détention en Iran où ils avaient été condamnés et emprisonnés pour espionnage. Pour marquer ce retour, négocié de longue haleine par le ministère des affaires étrangères, Emmanuel Macron reçoit ce midi le couple d’enseignants à l’Elysée.

Les ex-détenus sont apparus souriants et ont été accueillis par une accolade du Président de la République dans le jardin de l’Elysée. Ils ont ensuite été conviés par Emmanuel Macron dans l’enceinte du Palais.

« La fin d’une terrible épreuve de trois ans et demi »

Les deux enseignants, âgés respectivement de 41 ans et 72 ans, ont atterri dans la matinée à l’aéroport Paris-Charles-De-Gaulle à bord d’un vol commercial. Ils ont été pris en charge directement sur le tarmac par les équipes du Centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Ils ont pu retrouver leurs proches, qui ont mené bataille pour leur libération aux côtés des autorités françaises. Avant, donc, d’être conduits à l’Elysée pour rencontrer le président

Emmanuel Macron, qui avait annoncé leur sortie d’Iran mardi, s’est dit « extrêmement heureux » de leur retour, qui marque « la fin d’une terrible épreuve de trois ans et demi », et remercié notamment « les autorités omanaises pour leurs efforts de médiation », en ouverture d’un conseil de défense.

Arrêtés le 7 mai 2022

Cécile Kohler et Jacques Paris ont pu quitter mardi le sol iranien via Bakou, en Azerbaïdjan, sous convoi diplomatique depuis l’ambassade de France à Téhéran, où ils étaient assignés à résidence depuis cinq mois. Tous deux avaient été arrêtés quatre ans plus tôt, le 7 mai 2022, au dernier jour d’un voyage touristique en Iran.

Emprisonnés notamment dans la sinistre prison d’Evine, ils avaient été condamnés en octobre 2025 à respectivement 20 et 17 ans de prison, notamment pour espionnage, avant d’être remis en liberté le 4 novembre dernier mais avec l’interdiction de quitter la République islamique d’Iran.

(Avec AFP)