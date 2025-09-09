En nommant Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron choisit un très proche à Matignon

Son heure a sonné. Son nom circulait déjà l’hiver dernier pour succéder à Michel Barnier, avant que François Bayrou ne soit finalement choisi. Cette fois, le président de la République lui confie les clés de Matignon. C’est par communiqué que l’Elysée en a fait l’annonce, ce mardi 9 septembre. Le chef de l’Etat le charge de « bâtir les accords » pour « adopter un budget ».

Ministre des Armées depuis mai 2022, il a conservé ce poste du gouvernement Borne à celui de Bayrou en passant par ceux d’Attal et de Barnier. Originaire d’Eaubonne, dans le Val-d’Oise, Sébastien Lecornu incarne une génération de responsables politiques précoces. Issu d’un parcours universitaire en droit public à l’université Panthéon-Assas, études qu’il n’achèvera pas, il s’engage très tôt en politique. À seulement 16 ans, il adhère à l’UMP, puis devient à 19 ans le plus jeune assistant parlementaire de l’Assemblée nationale. Ce goût pour l’engagement l’amène rapidement à se rapprocher de Bruno Le Maire, dont il sera conseiller et compagnon de route, partageant avec lui un ancrage commun dans le département de l’Eure.

Élu maire de Vernon à 28 ans, président du conseil départemental peu après, Sebastien Lecornu se forge une réputation de « bon élève » de la droite. Mais en 2017, son parcours bascule. Alors que François Fillon s’enlise dans les affaires, il choisit de se tourner vers Emmanuel Macron et rejoint son gouvernement. Suspendu puis exclu des Républicains, il incarne dès lors la recomposition politique voulue par le nouveau président.

Fidèle de la macronie

Entré comme secrétaire d’État auprès de Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique, il entame une ascension ministérielle sans rupture : chargé des Collectivités territoriales, ministre des Outre-mer, élu sénateur de l’Eure en 2020 pour une brève parenthèse, puis, à partir de mai 2022, ministre des Armées. Sa longévité, rare dans les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron, atteste d’un sens aigu de la prudence, mais aussi d’une réelle capacité à manœuvrer. Peu connu du grand public, discret dans les médias, il a pourtant su se rendre incontournable dans les cercles du pouvoir.

Homme de droite passé au macronisme par pragmatisme, Lecornu entretient des relations transpartisanes, y compris avec Marine Le Pen qu’il a rencontrée dans un cadre informel. Il bénéficie par ailleurs de l’oreille attentive de Brigitte Macron, ce qui renforce son poids au sein de l’exécutif. Cette capacité à se positionner au centre des équilibres politiques en faisait un profil crédible pour Matignon. En dehors de la politique, Sébastien Lecornu est officier de réserve dans la gendarmerie, une fonction qui lui a notamment permis de croiser, bien avant l’affaire du 1er mai 2018, un certain Alexandre Benalla.

À 39 ans, celui que Nicolas Sarkozy surnommait autrefois « le Cornichon » s’impose aujourd’hui comme le nouveau chef du gouvernement. Fidèle à sa réputation d’élève appliqué, il a gravi un à un les échelons du pouvoir jusqu’à atteindre le sommet, Matignon.