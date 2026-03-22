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Éric Ciotti confortablement élu à Nice, face à Christian Estrosi

Le député UDR Éric Ciotti remporte Nice après un duel fratricide face à Christian Estrosi, soutenu par Horizons. L’allié de Marine Le Pen s’impose avec 47,7% des suffrages, contre 37,4% pour le maire sortant, selon nos estimations.
Romain David

Par Romain David

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C’est Éric Ciotti qui a remporté haut la main, ce dimanche 22 mars, la bataille fratricide qui l’opposait au maire sortant Horizons Christian Estrosi. Le président de l’UDR, allié de Marine Le Pen est arrivé en tête du second tour avec 47,7 % des suffrages, selon les estimations Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Christian Estrosi, ne glane que 37,4 %, tandis que Juliette Chesnel-Le Roux, à la tête d’une alliance PS-PCF-Écologistes, arrive en troisième position autour de 15 %.

« C’est une immense victoire », a salué le président de l’UDR, allié de Marine Le Pen, devant ses militants quelques minutes après les premières estimations. « Cela paraissait relever de l’ascension de l’Himalaya par la face nord », a-t-il ironisé, évoquant une « campagne dure, où rien ne [lui] aura été épargné ».

Christian Estrosi, ancien LR qui s’est rapproché du camp présidentiel en 2021, était aux manettes de la capitale azuréenne depuis 2008. Durant l’entre-deux-tours, il a été lâché par Bruno Retailleau, le président des LR, malgré l’accord passé entre la droite et Horizons pour ces municipales 2026. L’ancien ministre de l’Intérieur a notamment fustigé la campagne « délétère » de l’édile, et les signaux envoyés à l’attention de la gauche. Les déclarations de Bruno Retailleau ont suscité une vive polémique à droite.

» LIRE AUSSI – Municipales dans les Alpes-Maritimes : pourquoi la chute des bastions LR pourrait favoriser un groupe d’extrême droite au Sénat

Qui est arrivé en tête du second tour dans votre ville ? Retrouvez tous les résultats du second tour des municipales 2026 avec notre carte interactive ci-dessous :

Source : ministère de l'Intérieur

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