Éric Ciotti confortablement élu à Nice, face à Christian Estrosi

C’est Éric Ciotti qui a remporté haut la main, ce dimanche 22 mars, la bataille fratricide qui l’opposait au maire sortant Horizons Christian Estrosi. Le président de l’UDR, allié de Marine Le Pen est arrivé en tête du second tour avec 47,7 % des suffrages, selon les estimations Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Christian Estrosi, ne glane que 37,4 %, tandis que Juliette Chesnel-Le Roux, à la tête d’une alliance PS-PCF-Écologistes, arrive en troisième position autour de 15 %.

« C’est une immense victoire », a salué le président de l’UDR, allié de Marine Le Pen, devant ses militants quelques minutes après les premières estimations. « Cela paraissait relever de l’ascension de l’Himalaya par la face nord », a-t-il ironisé, évoquant une « campagne dure, où rien ne [lui] aura été épargné ».

Christian Estrosi, ancien LR qui s’est rapproché du camp présidentiel en 2021, était aux manettes de la capitale azuréenne depuis 2008. Durant l’entre-deux-tours, il a été lâché par Bruno Retailleau, le président des LR, malgré l’accord passé entre la droite et Horizons pour ces municipales 2026. L’ancien ministre de l’Intérieur a notamment fustigé la campagne « délétère » de l’édile, et les signaux envoyés à l’attention de la gauche. Les déclarations de Bruno Retailleau ont suscité une vive polémique à droite.

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