Esclavage : « L’identité française est faite de grands récits et de grands crimes », reconnaît Emmanuel Macron

Un quart de siècle après la reconnaissance par la France de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité, l’heure était à la commémoration à l’Elysée. Premier pays à reconnaître la traite négrière comme tel, la France, par la voix d’Emmanuel Macron, souhaite réaffirmer son plein engagement dans la reconnaissance des crimes coloniaux.

Orchestrée et introduite par le Président de la République, la cérémonie a convié de nombreux représentants nationaux et internationaux à l’Elysée. Dans son introduction, Emmanuel Macron est revenu sur la reconnaissance du passé colonial de la France : « L’identité française est faite de grands récits et de grands crimes », a-t-il reconnu. Parmi les invités d’honneur qui l’ont suivi, Christiane Taubira, autrice du texte reconnaissant la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité.

L’ex-Garde des Sceaux est revenue sur le texte et sa portée alors inédite. « Cette loi s’est accoudée à trois générations de descendants qui [se débattent] avec ces héritages composites. » a-t-elle rappelé. La ministre a également souhaité souligner la difficulté à trouver des voies d’apaisement dans la lignée d’un passé historique aussi lourd : « Nous nous débattons avec ces héritages ». Elle a conclu son discours par un message d’espoir : « Nous portons en nous une part de l’espoir du monde […], je suis confiante sur l’avenir »

Le secrétaire général de l’Unesco, Khaled El-Enany, a salué une loi singulière ayant « su transformer un silence douloureux en un impératif juridique et moral ». Favorable aux démarches réparatrices des puissances coloniales et esclavagistes passées, il a tenu à souligner la nécessité d’une reconnaissance des faits historiques, aussi durs qu’ils soient : « La justice commence toujours par le courage de reconnaître la vérité historique, celle d’une tragédie de plus de quatre siècles ».