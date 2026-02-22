Evelyne Bouix : « Il y a encore beaucoup plus de rôles d’hommes que de femmes, c’est une évidence »

Entre les tournages de séries télévisées et les répétitions théâtrales, Evelyne Bouix ne s’arrête jamais. Pour sa dernière représentation, elle s’est engagée à jouer cinq fois par semaine la pièce d’Eric Assous « On ne se mentira jamais », ne laissant aucune excuse au public pour ne pas y aller.

Monter sur scène avec un autre acteur que son mari, est-ce déroutant pour elle ? Est-ce que cela modifie sa façon de jouer ? Pas du tout selon la comédienne ! « Quand on est sur scène, il n’est plus mon partenaire de vie du tout […] on rentre chacun dans notre personnage », confie-t-elle. Pierre Arditi dont elle loue bien sûr les qualités de grand acteur de théâtre mais aussi d’écrivain, lui qui vient de publier ses mémoires (« Le souvenir de presque tout », éd Le Cherche Midi, ndlr) : « il écrit magnifiquement bien, c’est vraiment un auteur, un artiste complet. »

Sortir de la banlieue

Avant de faire ses premiers pas à la Comédie française, Evelyne Bouix n’avait jamais mis un pied au théâtre. Adolescente, elle regardait bien depuis la banlieue francilienne, les grands acteurs et actrices de la capitale avec des étoiles plein les yeux, mais plutôt à la télévision : « Je rêvais surtout de quitter la banlieue, je voulais aller à Paris, rencontrer des gens », explique-t-elle.

Grâce à un surveillant de son lycée, elle assiste pour la première fois à des cours de théâtre et « découvre le monde », selon ses mots. Le coup de cœur est immédiat et l’adolescente ne quittera plus ce milieu : « Je me dis ça y’est, je vis une autre vie et mes parents ont compris qu’il n’y avait pas d’autre solution car je ne m’intéressais à rien. »

Un manque de femme au cinéma ?

Dans un milieu où les femmes doivent s’imposer pour exister, l’actrice déplore qu’il reste « encore beaucoup plus de rôles d’hommes que de femmes », mais observe toutefois une évolution dans le monde de la télévision. Un problème qui se conjugue avec l’âge des acteurs. Les réalisateurs écrivent souvent des scénarios pour des gens de leur âge, par conséquent, « quand on vieillit pour une actrice, il y a moins de rôle ».

L’émission est à retrouver en intégralité ici.