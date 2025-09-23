« Je déclare que la France reconnaît aujourd’hui l’État de Palestine ». Une simple phrase, historique, prononcée lundi 22 septembre par Emmanuel Macron lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Elle fait largement réagir en France, comme à l’international.

La décision du chef de l’Etat est largement saluée à gauche, qui en demande même davantage, mais interroge à droite. Au Sénat, on retrouve ces clivages. Pour les sénateurs LR, ce n’était pas le bon moment.

Forme de « reconnaissance de l’action du Hamas », selon Cédric Perrin

« On m’avait proposé d’aller à l’assemblée générale des Nations Unies, je n’y suis pas allé car je considère que le timing n’est pas le bon. Si la reconnaissance doit intervenir un jour, elle ne doit pas intervenir maintenant. La diplomatie doit être conduite avec un minimum de raison », réagit le président LR de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, Cédric Perrin.

« La seule solution, c’est la solution à deux Etats, on l’a dit à de multiples moments à la commission. Il n’y a pas de problème par rapport à cela. Mais on considère qu’il y a des préalables qui doivent être respectés et le calendrier doit être réaliste, il doit suivre des étapes et ne pas les précéder : la libération des otages, que le Hamas quitte la bande de Gaza et que le peuple palestinien puisse choisir une représentation politique qui sera représentative. On ne met pas la charrue avant les bœufs pour des raisons de communication politique. En avril, le Président était sur cette ligne et il a changé d’avis entre temps, ce qui nous pose un certain nombre de difficultés », pointe du doigt le sénateur LR du Territoire de Belfort, qui pense que cette reconnaissance « ne fera rien bouger du tout ».

Pour Cédric Perrin, cette décision de la France, en arrivant maintenant, revient quelque part à « une reconnaissance de l’action du Hamas, car c’est suite à son action et aux horreurs perpétuées de part et d’autre, qu’il y a la reconnaissance. Ça valorise l’action terroriste du Hamas. Finalement, il obtient ce qu’il voulait », soutient le président de la commission des affaires étrangères.

« C’est formel, c’est provocateur », dénonce Roger Karoutchi

Pour le sénateur LR Roger Karoutchi, actif notamment sur la question des otages depuis le 7 octobre, « cette reconnaissance par la France n’aura pas de conséquence. Par définition, on sait bien que l’ONU ne l’acceptera pas, il y aura un véto américain. Israël n’acceptera pas. C’est formel, c’est provocateur », dénonce-t-il. « Est-ce que dans les jours qui viennent, les otages seront libérés ? Le Hamas va s’arrêter ? Car le Président a dit que c’est une dynamique qu’il met en place. J’attends de voir la dynamique », lance Roger Karoutchi.

L’ancien ministre de Nicolas Sarkozy ajoute que « ça aura des conséquences évidentes dans la difficulté de nos relations avec Israël, qui étaient déjà tendues et qui là, sont au niveau zéro. Donc au-delà des relations commerciales, économiques, il y avait des relations par rapport au renseignement, notamment par rapport au terrorisme en Europe. Si ça s’arrête, comment on fait ? Tout ça n’est pas géré », dénonce le président du groupe d’amitié France-Israël.

« Un grand discours » et « un bon coup diplomatique », selon le sénateur LR Christian Cambon

L’ancien président LR de la commission des affaires étrangères, Christian Cambon, est au premier abord un peu moins dur. Il salue « un bon discours, un grand discours, avec beaucoup d’esprit de conviction, qui reprend en quelque sorte la position qui a toujours été celle de la France, c’est-à-dire deux Etats, pour arriver à la paix. Cette reconnaissance officielle est une pierre supplémentaire », pense le sénateur LR du Val-de-Marne, invité de la matinale de Public Sénat, ce mardi matin. Il y voit aussi « un bon coup diplomatique. Dix grands pays, la Grande-Bretagne, l’Australie, la Belgique, le Canada, ont aussi reconnu l’Etat de Palestine. L’espace d’un instant, on a revu la France au mieux de sa forme dans les instances internationales. Ça faisait un moment qu’on n’avait pas vu ça ». Regardez :