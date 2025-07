Famine à Gaza : l’aide aérienne ne suffira pas

Les corps faméliques, les yeux exorbités, les Gazaouis tendent à bout de bras des casseroles vides. Le « pire scénario de famine » est en cours selon l’IPC (Integrated Food Security Phase Classification). Le rapport souligne qu’en trois mois et demi, 20 000 enfants ont été traités contre la malnutrition, 3 000 souffraient de malnutrition sévère.

« La famine prend un tournant alarmant et mortel », conclut le rapport. Une perosnne sur trois passe plusieurs jours sans rien manger. « Nous devons inonder Gaza, immédiatement et sans entrave, d’aide alimentaire massive, et la maintenir chaque jour afin d’éviter une famine généralisée », a déclaré la directrice du Programme alimentaire mondial (PAM), Cindy McCain.