Fin de vie : le Sénat, divisé, vide le texte de sa substance en rejetant l’article phare sur « l’aide à mourir »

« Le texte n’a plus de sens », a concédé, le président de la commission des affaires sociales du Sénat, Philippe Mouillé après le rejet, à 144 voix contre 123, de l’article 4 la clé de voûte de la proposition de loi relative à l’aide à mourir.

Mercredi après-midi, le Sénat avait repris l’examen de la proposition du texte largement réécrit par la commission des affaires sociales. Il y a quinze jours, la commission, sous la plume des deux rapporteurs LR, Alain Milon et Christine Bonfanti-Dossat, avait remplacé le droit à l’aide à mourir par « une assistance médicale à mourir » dans l’article 4 du texte appelé en priorité d’examen. Cette assistance est restreinte aux seules personnes dont le décès est proche ou imminent, à « court terme », soit « de quelques heures à quelques jours » selon la Haute Autorité de Santé ».

Du côté des LR, les élus se sont divisés. 76 ont voté pour la version de la commission et 31 contre. Chez les centristes, avec qui la droite forme la majorité au Sénat, 17 ont voté pour, 22 contre et 15 se sont abstenus. A gauche, les 62 sénateurs socialistes ont voté contre. Les communistes ont voté pour majoritairement avec 15 voix et 3 contre. Les écologistes se sont abstenus.

A la reprise de la séance, mercredi, les débats sur cet article ont également porté sur les soins palliatifs, notamment autour d’amendements fixant de nouveaux critères à la liste autorisant le recours à une aide à mourir, comme la prise en compte de directives anticipées (Bernard Fialiaire RDSE) ou la proposition préalable aux soins palliatifs (Emmanuel Capus Les Indépendants).

« Des amendements inopérants » avec la version de la commission, qui a choisi « l’extrêmement court terme » a estimé Bernard Jomier, membre du groupe socialiste. Bernard Fialiaire s’est, lui, dit « choqué » par l’ordre des débats. « On aurait dû aborder la question des soins palliatifs avant celle de l’aide à mourir pour supprimer cette ambiguïté. L’aide à mourir n’est pas un palliatif à un manque de soins palliatifs », a-t-il fait valoir.

Une proposition de loi sur le développement des soins palliatifs, beaucoup moins clivant, sera examinée en fin de semaine.

Le président de la commission des affaires sociales, Philippe Mouillé (LR) a justifié l’ordre des débats en expliquant que certains élus craignaient un manque de mobilisation si le texte sur la fin de vie avait été abordé en fin de semaine.