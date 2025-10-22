Doit-on s’attendre au retour de la cacophonie gouvernemental sur les deux propositions de loi sur la fin de vie et les soins palliatifs ? Ces deux textes doivent être examinés par la chambre haute dans les prochaines semaines, après l’examen du budget comme l’a indiqué ce week-end, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, précisant que le débat serait tranché « avant la présidentielle ».

Pour mémoire, la proposition de loi sur les soins palliatifs, portée par la députée Renaissance Annie Vidal, avait été adoptée à l’unanimité de l’Assemblée nationale en mai dernier. La proposition de loi sur la fin de vie du député du groupe MoDem Olivier Falorni a été adoptée par 305 voix contre 199. Les Républicains, majoritaires au Sénat, ne cachent pas leur opposition au texte d’Olivier Falorni qui faisait craindre à son auteur un risque d’enlisement.

Interrogé par Maryse Carrère, la présidente du groupe RDSE, Sébastien Lecornu a promis « que le débat aura lieu jusqu’au bout ». « Je souhaite néanmoins préciser que l’ensemble des membres du gouvernement bénéficieront d’une liberté de ton, de prise de position, de liberté de parole totale sur un texte qui touche à l’intime, qui touche des questions qui sont parfois délicates », a-t-il insisté.