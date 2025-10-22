Public Sénat
Fin de vie : Lecornu annonce qu’il y aura « une liberté de parole totale » des ministres 

Aux questions d’actualité au gouvernement du Sénat, le Premier ministre a fixé le cap de l’exécutif pour les mois à venir. Après leur adoption par l’Assemblée, les deux textes sur la fin de vie et les soins palliatifs devraient être examinés au Sénat après le budget. Sur ce sujet sensible, les ministres seront libres de leurs positions, a annoncé le Premier ministre. 
Doit-on s’attendre au retour de la cacophonie gouvernemental sur les deux propositions de loi sur la fin de vie et les soins palliatifs ? Ces deux textes doivent être examinés par la chambre haute dans les prochaines semaines, après l’examen du budget comme l’a indiqué ce week-end, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, précisant que le débat serait tranché « avant la présidentielle ». 

Pour mémoire, la proposition de loi sur les soins palliatifs, portée par la députée Renaissance Annie Vidal, avait été adoptée à l’unanimité de l’Assemblée nationale en mai dernier. La proposition de loi sur la fin de vie du député du groupe MoDem Olivier Falorni a été adoptée par 305 voix contre 199. Les Républicains, majoritaires au Sénat, ne cachent pas leur opposition au texte d’Olivier Falorni qui faisait craindre à son auteur un risque d’enlisement. 

Interrogé par Maryse Carrère, la présidente du groupe RDSE, Sébastien Lecornu a promis « que le débat aura lieu jusqu’au bout ». « Je souhaite néanmoins préciser que l’ensemble des membres du gouvernement bénéficieront d’une liberté de ton, de prise de position, de liberté de parole totale sur un texte qui touche à l’intime, qui touche des questions qui sont parfois délicates », a-t-il insisté. 

 

