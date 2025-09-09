François Bayrou a remis sa démission, Emmanuel Macron en quête d’un nouveau premier ministre

Un peu avant 13h30, le premier ministre est entré dans l’enceinte du palais présidentiel, pour un dernier entretien avec Emmanuel Macron. A l’issue de cette discussion, s’ouvre le chemin vers la désignation de son successeur. Une nomination à laquelle, le président, a promis de s’atteler rapidement, « dans les tout prochains jours ». Et qui pourrait ainsi survenir dès aujourd’hui, selon les proches du chef de l’État.

Plusieurs candidats au titre de Premier ministre

Qui endossera le rôle de cinquième Premier ministre depuis 2022 ? Les pronostics vont bon train, avec une attention toute particulière portée à Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées. Le fidèle d’Emmanuel Macron avait déjà été considéré au mois de décembre, après la censure de Michel Barnier, avant d’être écarté au profit de l’insistance de François Bayrou.

Un temps considéré, le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand (LR), a fait taire les rumeurs à son sujet, en précisant que « Sébastien Lecornu est en train de composer son propre gouvernement », lors d’une réunion des dirigeants républicains. Ce que l’entourage de Sébastien Lecornu dément.

D’autres noms circulent, à l’instar de ceux de Yaël Braun-Pivet, d’Éric Lombard et de Catherine Vautrin. Si elle ne se présente pas comme « candidate », la présidente de l’Assemblée nationale s’est dite « disponible » et « prête » à quitter l’hémicycle pour Matignon si Emmanuel Macron lui en faisant la demande, pour mener un « pacte de coalition ». Quant au ministre de l’Économie, celui-ci pourrait également faire consensus du fait de son profil technique et de ses affinités avec une partie de la gauche. Officiant au sein du gouvernement de Bayrou, son rôle dans la construction du budget du dernier Premier ministre, pourrait néanmoins lui causer du tort dans la course au titre. Pour Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, la prudence est de mise, ayant elle aussi vécu un revirement de l’Élysée en 2022.

La piste d’un ministre socialiste en la personne d’Olivier Faure semble s’étioler, selon l’entourage du président de la République, Emmanuel Macron lui préférant une personnalité « de confiance », qui devra relever la lourde tâche de parvenir à une ébauche de budget pour 2026.