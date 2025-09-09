Public Sénat
François Bayrou va remettre sa démission, Emmanuel Macron veut nommer un nouveau Premier ministre « dans les tout prochains jours »

Emmanuel Macron est déterminé à nommer un nouveau Premier ministre « dans les tout prochains jours » a fait savoir l’Elysée dans un communiqué. François Bayrou doit lui remettre sa démission ce midi ou en début d’après-midi.
Par Caroline Deschamps

François Bayrou, qui a sans surprise perdu son pari d’obtenir la confiance de l’Assemblée nationale, doit remettre mardi à la mi-journée à l’Elysée sa démission au président de la République qui en a déjà « pris acte ».

 

Il va ensuite expédier les affaires courantes en attendant un successeur, le cinquième Premier ministre depuis le début du quinquennat en 2022. Du jamais-vu dans une Ve République longtemps réputée pour sa stabilité, mais entrée dans une crise sans précédent depuis la dissolution en juin 2024.

Le chef de l’Etat « nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours », a annoncé l’Elysée dans un communiqué.

