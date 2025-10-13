Gouvernement Lecornu II : « Le devoir de tous c’est d’œuvrer à la stabilité », déclare Emmanuel Macron qui fustige « ceux qui ont nourri la division »

« Je trouve que beaucoup de ceux qui ont nourri la division, les spéculations, n’ont pas été au niveau du moment où vit la France et de ce qu’attendent les Françaises et les Français », a fustigé le chef de l’Etat à son arrivée en Egypte où il va participer à un « sommet pour la paix » à Gaza.

« Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seules responsables de ce désordre », a-t-il martelé.

Le gouvernement de Sébastien Lecornu, nommé dimanche soir, est déjà la cible d’une motion de censure lancée par La France insoumise et déposée lundi matin. Le Rassemblement national a également annoncé en avoir déposé une de son côté.

Sébastien Lecornu, reconduit vendredi, avait été contraint à la démission il y a une semaine, en voyant sa coalition gouvernementale voler en éclats avec la fronde des Républicains.

Face au chaos politique, le Président de la République a demandé « à tout le monde de se ressaisir, de travailler avec exigence, respect ».

Interrogé sur une possible dissolution en cas de nouvelle chute du gouvernement, il a assuré ne « faire aucun pari ».

« Je souhaite que le pays puisse avancer dans l’apaisement, la stabilité, l’exigence et le service des Français », a affirmé Emmanuel Macron.

(Avec AFP)