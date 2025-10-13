Public Sénat
Macron in Sharm El Sheikh to Peace Summit – Egypt
French President Emmanuel Macron pictured during a declaration as arriving at the Sharm El Sheikh airport, Egypt on October 13 2025 to participate at a Peace Summit. Chaired by Egypt's President al-Sisi and with the participation of US President Trump, the meeting of heads of state and government is to discuss support for the Gaza Strip following the ceasefire between Israel and Hamas. //04SIPA_1.0034/Credit:Eliot Blondet-Pool/SIPA/2510131015

Gouvernement Lecornu II : « Le devoir de tous c’est d’œuvrer à la stabilité », déclare Emmanuel Macron qui fustige « ceux qui ont nourri la division »

Depuis l’Egypte, Emmanuel Macron a appelé ce lundi les forces politiques à « œuvrer à la stabilité » et non à « faire des paris sur l'instabilité », au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, déjà menacé de censure par LFI et le RN.
« Je trouve que beaucoup de ceux qui ont nourri la division, les spéculations, n’ont pas été au niveau du moment où vit la France et de ce qu’attendent les Françaises et les Français », a fustigé le chef de l’Etat à son arrivée en Egypte où il va participer à un « sommet pour la paix » à Gaza.

« Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seules responsables de ce désordre », a-t-il martelé.

Le gouvernement de Sébastien Lecornu, nommé dimanche soir, est déjà la cible d’une motion de censure lancée par La France insoumise et déposée lundi matin. Le Rassemblement national a également annoncé en avoir déposé une de son côté.

Sébastien Lecornu, reconduit vendredi, avait été contraint à la démission il y a une semaine, en voyant sa coalition gouvernementale voler en éclats avec la fronde des Républicains.

Face au chaos politique, le Président de la République a demandé « à tout le monde de se ressaisir, de travailler avec exigence, respect ».

Interrogé sur une possible dissolution en cas de nouvelle chute du gouvernement, il a assuré ne « faire aucun pari ».

« Je souhaite que le pays puisse avancer dans l’apaisement, la stabilité, l’exigence et le service des Français », a affirmé Emmanuel Macron.

