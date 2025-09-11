Public Sénat
Le direct

Gouvernement Lecornu : « Il va falloir faire des compromis avec les socialistes », préconise Hervé Marseille

Sébastien Lecornu a été nommé à Matignon pour « bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois ». Pour ce faire, Hervé Marseille, le président du groupe centriste au Sénat, préconise de négocier avec le Parti socialiste.
Mathilde Nutarelli

Par Mathilde Nutarelli

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Le président du groupe centriste au Sénat était interviewé par Steve Jourdin sur notre antenne, après s’être rendu à Matignon ce matin, aux côtés des autres chefs de parti du « socle commun », rencontrer le nouveau Premier ministre. Ce dernier a été chargé par le Président de la République de « consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois » ce mardi. Après la chute du gouvernement de François Bayrou, censuré par la gauche, le RN et une partie du groupe LR de l’Assemblée, la tâche de Sébastien Lecornu est digne d’un funambule : trouver les mesures qui contenteraient les LR sans s’attirer les foudres des socialistes, qui ne se montrent pas fermés à la négociation.

« Sur la question du budget, on sait que la situation est compliquée »

Au micro de Public Sénat, Hervé Marseille fait le même constat : « Sur la question du budget, on sait que la situation est compliquée. Le gouvernement Barnier a chuté, le gouvernement Bayrou a chuté aussi, et François Bayrou a mis la barre assez haut avec la nécessité d’économies ». Dans son projet de budget pour 2026, le Béarnais prévoit des économies à hauteur de 43,8 milliards d’euros.

Pour réussir la tâche hautement risquée qui incombe au nouveau locataire de Matignon, le président du groupe centriste du Sénat, également président de l’UDI, préconise de négocier avec la gauche, et en particulier les socialistes. « Il va falloir faire des compromis avec les socialistes, c’est la seule façon d’avoir la stabilité », affirme-t-il au micro de Steve Jourdin. Les cadres du parti à la rose, qui se sont dits prêts à gouverner, ne se montrent pas fermés à des négociations sur le budget, en se basant sur un contre-budget présenté fin août.

Taxe Zucman : « Le principe est sympathique, mais on touche à l’outil de production »

Parmi leurs propositions phares, l’instauration de la taxe Zucman, un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des contribuables possédant plus de 100 millions d’euros. Jugée « inconstitutionnelle » par François Bayrou, elle reste un élément incontournable pour les socialistes. Une concession que pourrait faire le gouvernement Lecornu ? « Il y a le souci d’avoir une équité fiscale, une réflexion sur les hauts patrimoines, les plus fortunés », avance Hervé Marseille, « monter aux Français que l’effort doit être réparti ». Pour autant, le sénateur ne se montre pas plus ouvert sur la taxe Zucman que le maire de Pau. « Je [ne l’ai pas] votée », rappelle-t-il, « le principe est sympathique, mais on touche à l’outil de production ». Il plaide pour une solution qui épargne le capital productif.

Le nouveau Premier ministre continue ses consultations, après avoir rencontré Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale, et Gérard Larcher, le président du Sénat, ce matin. A 14 heures, il s’entretiendra à nouveau avec Hervé Marseille, reçu en tant que président de l’UDI.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

SIPA_01121398_000016
8min

Politique

Nouvelle-Calédonie : Sébastien Lecornu attendu au tournant sur ce dossier inflammable

En succédant à François Bayrou à Matignon, le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu hérite d’une crise politique et sociale. Mais il va également devoir faire face à un dossier institutionnel à haut risque, celui de la Nouvelle-Calédonie. Lors de son passage au ministère des Outre-Mer entre 2020 et 2022, les indépendantistes lui avaient reproché d’avoir maintenu la date du troisième référendum d’autodétermination, mais également sa proximité avec les loyalistes.

Le

Paris : Francois Bayrou recoit le PS
9min

Politique

Budget : le PS montre les muscles avant de négocier avec Sébastien Lecornu

Alors que le premier ministre va recevoir les responsables socialistes, le PS fait monter la pression et demande à Sébastien Lecornu de se positionner sur leur contre-budget, insistant sur la question du déficit, de la taxation des hauts patrimoines et le pouvoir d’achat. Sur la taxe Zucman, ils sont prêts à lâcher le principe, à condition qu’une autre solution rapporte autant.

Le

La sélection de la rédaction

Franco-German government meeting
7min

Politique

« Foutage de gueule », « insulte » : la nomination de Lecornu passe mal à gauche, mais au PS, on est prêt à « aller chercher un max de concessions »

« Emmanuel Macron s’obstine dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera », dénonce le numéro 1 du PS, Olivier Faure. Patrick Kanner, à la tête des sénateurs PS, se dit cependant prêt à « écouter » Sébastien Lecornu, tout en mettant « la barre très haut ». « C’est une provocation qui est dangereuse », dénonce l’écologiste Guillaume Gontard. La communiste Cécile Cukierman alerte sur « la crise politique profonde » dans laquelle s’enfonce le pays.

Le

Paris: Point Presse Les Republicains apres reunion avec F. Bayrou sur le scrutin a la proportionnelle
2min

Politique

« Une bonne discussion » : les LR satisfaits par la volonté de Sébastien Lecornu de remettre de la « méthode » dans le socle commun

Le nouveau Premier ministre a reçu le président des Républicains, Bruno Retailleau, ainsi que les deux présidents des groupes parlementaires LR, Laurent Wauquiez pour les députés, et Mathieu Darnaud pour les sénateurs. Une rencontre qui a essentiellement porté sur la définition d’une méthode de travail pour l’avenir.

Le

Lecornu marche
7min

Politique

Budget : « On ne repartira pas de zéro, mais il sera forcément modifié » affirme François Patriat après sa rencontre avec Sébastien Lecornu

Le premier ministre Sébastien Lecornu a entamé ce mercredi ses consultations par son parti, Renaissance. Des rencontres qui ne se limiteront pas aux formations politiques. « Il recevra tout le monde, tous les partis et les syndicats aussi », affirme le patron des sénateurs macronistes, François Patriat, après avoir été reçu à Matignon. Voulant « un socle commun solidaire », Sébastien Lecornu « a dit qu’il allait beaucoup parler avec la gauche ».

Le