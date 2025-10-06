Public Sénat
Le direct

Gouvernement Lecornu : « L’erreur des Républicains, c’était de penser qu’il y aurait un casting renouvelé », estime le sénateur de l’Oise, Olivier Paccaud.

Invité de la matinale de Public Sénat, le sénateur de l’Oise et membre des Républicains, Olivier Paccaud, est revenu sur les nominations du gouvernement, déplorant sa composition et l’absence de véritables signes de rupture.
Louis Dubar

Par Louis Dubar

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

La nuit n’a pas apaisé la colère des Républicains. « Nous avons l’impression d’avoir été totalement floués », confie le sénateur Les Républicains de l’Oise, Olivier Paccaud, quelques minutes avant l’annonce de la démission de Sébastien Lecornu. Un virage à 180°, car la veille, les ténors de la droite avaient validé, au cours d’une visioconférence, leur participation au gouvernement.

Une participation des LR validée

La veille encore, les ténors de la droite avaient acté, à l’issue d’une visioconférence, leur participation au premier gouvernement de Sébastien Lecornu. « On a eu un débat parmi les 185 parlementaires Républicains avec comme conclusion qu’il valait mieux participer au gouvernement, mais sans le cautionner. 80 % des parlementaires étaient favorables à une participation exigeante », rappelle Olivier Paccaud. « Laurent Wauquiez a dit son scepticisme. Bruno Retailleau a expliqué qu’il valait mieux infléchir de l’intérieur le cours du paquebot France », poursuit-il, précisant que la droite se réservait le droit de rompre cette coopération si certaines lignes rouges venaient à être franchies. Il cite plusieurs dossiers sur lesquels Les Républicains refusent de transiger, notamment le plafonnement d’une allocation sociale unique.

« L’erreur des Républicains, c’était de penser qu’il y aurait un casting renouvelé »

Mais ce qui a provoqué la colère de la droite, c’est l’absence de rupture promise. « L’erreur des Républicains, c’était de penser qu’il y aurait un casting renouvelé. […] Et cerise sur le gâteau avarié, le retour de Bruno Le Maire [nommé ministre des Armées], « l’Attila de Bercy », l’empereur du déficit… C’est une provocation. Les Français n’en veulent pas, et Les Républicains n’en veulent pas », poursuit le sénateur. « On nous avait vendu Monsieur Lecornu comme un petit Machiavel ; on découvre en réalité Jean-Claude Dusse à Matignon. « Sur un malentendu, ça peut passer » ? Non, ça ne passera pas », lâche l’élu Les Républicains de l’Oise.

« On nous ressort le jeu des sept familles. Les Français en ont soupé du « en même temps ». Les Républicains ne cautionnent pas du tout ça », déplore encore Olivier Paccaud, qui assure que le patron de son parti ignorait tout de la composition avant son annonce officielle. « Bruno Retailleau a été le premier à avoir été surpris par la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. C’est un homme de conviction, il n’a pas de double langage », insiste le sénateur de l’Oise.

 

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Gouvernement Lecornu : « L’erreur des Républicains, c’était de penser qu’il y aurait un casting renouvelé », estime le sénateur de l’Oise, Olivier Paccaud.
3min

Politique

Démission de Lecornu : « On ne va pas soutenir un gouvernement auquel on n’appartient pas », se justifie Hervé Marseille, le président de l’UDI

Chapo : Après avoir retiré hier soir son soutien au gouvernement de Sébastien Lecornu, après que les LR ont exprimé des doutes, le président de l’UDI et président du groupe centriste au Sénat Hervé Marseille explique sa décision au micro de Public Sénat. Refusant une nouvelle dissolution suite à la démission de Sébastien Lecornu, il appelle à la nomination d’un nouveau Premier ministre et à un accord avec les socialistes.

Le

SIPA_01233546_000058
1min

Politique

Crise politique : Sébastien Lecornu démissionne

Coup de théâtre. A peine un mois après sa nomination à Matignon, Sébastien Lecornu a présenté sa démission au président de la République qui l’a accepté. L’annonce de la composition de son gouvernement dimanche soir avait fracturé le socle commun. Les Républicains et les centristes avaient remis en cause leur participation à l’exécutif. Le Premier ministre s'exprimera à 10h45 ce lundi matin.

Le

Paris: End of the crisis meeting at Elysee Palace with Macron and leaders of the majority
4min

Politique

Nouveau gouvernement : les oppositions se déchaînent sur le retour de Bruno Le Maire, « l'homme aux 1 000 milliards de dette »

La composition du gouvernement de Sébastien Lecornu s’est attiré les foudres des oppositions, de l’extrême gauche à l’extrême droite, en raison, notamment, du maintien de nombreux ministres aux mêmes portefeuilles. Par ailleurs, le retour de Bruno Le Maire, nommé aux Armées après avoir passé sept ans à Bercy, semble cristalliser la colère de l’ensemble de la classe politique au-delà du bloc central.

Le