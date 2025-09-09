Crise politique : les socialistes demandent Matignon… mais planchent sur tous les scénarios

Comme un symbole. Au moment où les socialistes paraissent revenir au centre du jeu, du moins en partie, ils ont littéralement pris toute la place, ce mardi matin, dans une partie des sous-sols du Sénat. D’un côté, les sénateurs socialistes, qui se sont réunis dans leur traditionnelle salle Clemenceau. Et quelques mètres plus loin, des députés PS, un peu perdus dans les couloirs. « On repère le lieu pour dans quelques années, quand on aura réussi notre vie ! Pour le moment, on censure le gouvernement », sourit l’un d’eux. Ils atterrissent salle Médicis. C’est là que se réunissent habituellement les sénateurs LR, là où Bruno Retailleau a dirigé le groupe, pendant des années.

Ce mardi, pas de réunion des sénateurs de droite. A la place, les députés PS s’installent là, autour du numéro 1 du Parti socialiste, Olivier Faure, avant de rejoindre les sénateurs pour une réunion commune de tous les parlementaires socialistes. Celui qui demande depuis dix jours un premier ministre de gauche, et tant qu’à faire socialiste, tire avec son flegme habituel sur sa cigarette électronique.

« La meilleure solution, aujourd’hui, c’est la cohabitation », soutient Olivier Faure

Au lendemain du vote qui a vu chuter le gouvernement Bayou, les socialistes n’ont pas changé leur ligne. Ils répètent à l’envi que c’est leur tour, comme ils le font depuis leur université d’été, fin août, à Blois. Ils n’ont pas oublié que la gauche était arrivée en tête des législatives 2024. « Ce que je crois profondément, c’est que la meilleure solution, aujourd’hui, c’est la cohabitation. Ça correspond à une solution démocratique, ce que les Français ont voulu il y a un an, et au double échec de Michel Barnier et de François Bayrou. Donc il est temps de passer à autre chose », lance Olivier Faure à Public Sénat, avant de rejoindre les sénateurs. L’occasion de « faire un point avec tout le monde dans un moment charnière » (voir la vidéo de Clémentine Louise).

Comme ses camarades, il refuse – pour l’heure – de se placer dans l’hypothèse, pourtant probable, d’un nouveau premier ministre issu du bloc central, qui négocierait avec le PS. « Je ne me place pas dans cette situation », assure devant la caméra le député de Seine-et-Marne, « pour l’instant, le meilleur geste qu’il puisse faire dans un pays qui attend le changement, c’est d’accepter la cohabitation qu’il a refusée il y a un an ». Et si les socialistes se retrouvent dans l’opposition et sont appelés à négocier ? « On répondra aux questions les unes après les autres », élude Olivier Faure, qui ne veut pas dire non plus si les socialistes censureraient un gouvernement Lecornu, nom qui revient avec insistance : « Nous n’en sommes pas là ».

Pour l’heure, le numéro 1 socialiste peut en réalité profiter de ce moment. Entre des Insoumis qui ont coupé les ponts et un gouvernement Bayrou qui a coulé, le capitaine faisant mine de garder le contrôle jusqu’au bout, les socialistes se retrouvent à jouer leur carte, se rappelant au bon souvenir d’Emmanuel Macron. Pour la blague, on demande à Olivier Faure s’il n’a pas manqué un appel du chef de l’Etat depuis ce matin. Il regarde son téléphone. « Ah merde, il a appelé ! Je le rappelle et je vous dis », lance dans un sourire le patron du PS, visiblement d’humeur badine.

« Les socialistes sont à la disposition du président de la République », assure Patrick Kanner

Le message est relayé par chacun. « Les socialistes sont à la disposition du président de la République. Nous avons vocation, car nous sommes légitimes, à occuper des postes de responsabilité », avance pour sa part le président du groupe PS du Sénat, Patrick Kanner. L’ancien ministre rappelle que le PS s’est engagé à ne pas utiliser le 49.3, ce qui appelle forcément à « chercher le dialogue », « texte par texte ». En ouvrant la réunion commune, devant la presse, il demande de « garder le cap d’une gauche utile pour la France ». Regardez :