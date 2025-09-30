Public Sénat
Le direct
« BLOQUONS TOUT »: STRIKE IN PERPIGNAN
Thursday, September 18, Perpignan, France. Protest during the inter-union event 'Block Everything', where 4500 workers and activists gathered to express their dissatisfaction with social reforms and defend their rights. The mobilization was marked by blockades and speeches.//OLANEWS_09210049/Credit:ALEXANDRE MINGUEZ/SIPA/2509190926

Grève du 2 octobre : transports, écoles, hôpitaux… A quelles perturbations s’attendre ?

Deux semaines après la mobilisation du 18 septembre, l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée d’action ce jeudi 2 octobre. Les syndicats espèrent une participation au moins équivalente à la précédente, alors que les discussions avec le Premier ministre n’ont pas abouti. Tour d’horizon des perturbations attendues secteur par secteur.
Steve Jourdin

Par Steve Jourdin

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Un parcours inédit à Paris

Dans la capitale, le cortège de la manifestation partira de la place d’Italie (XIIIe) à 14 heures et rejoindra la place Vauban (VIIe), près des Invalides, en fin d’après-midi. Le tracé passera notamment par les Gobelins et Montparnasse. Un appel à une assemblée générale est également lancé à midi sur le parvis de la gare du Nord.

Dans plusieurs grandes villes, des rassemblements sont annoncés : à Marseille (10h30, Vieux-Port), à Lyon (13h, place Jean-Macé), à Toulouse (14h, Saint-Cyprien), à Nantes (10h30, Miroir d’eau), à Bordeaux (11h, place de la Bourse) ou encore à Lille (14h, Porte de Paris). Des dizaines d’autres cortèges sont prévus à travers le pays.

 

Transports franciliens fortement perturbés

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF (CGT, UNSA, SUD-Rail et CFDT) ont déposé un préavis commun. Des suppressions massives sont attendues sur les TER, Intercités et les RER B, C et D.

À la RATP, les syndicats majoritaires (CGT, FO, Unsa-Mobilités, CFE-CGC) participent également. Le 18 septembre, plus de 10 000 salariés avaient cessé le travail. Seules les lignes automatiques 1, 4 et 14 avaient alors circulé normalement. Les prévisions détaillées seront publiées mercredi soir sur les sites de la RATP et de SNCF Connect.

 

Écoles et éducation nationale

Le mouvement s’annonce suivi dans l’éducation. Le SNES-FSU, premier syndicat du secondaire, a voté un nouveau plan d’action. Dans le primaire, les enseignants doivent se déclarer grévistes à l’avance, ce qui permettra aux familles d’être informées des fermetures. Les mairies pourront mettre en place un service minimum d’accueil.

Dans les collèges et lycées, la participation reste plus difficile à anticiper car la déclaration préalable n’est pas obligatoire.

 

Secteur hospitalier

Un préavis de grève a été déposé pour l’ensemble de la fonction publique hospitalière. Les urgences et services vitaux fonctionneront grâce aux réquisitions, mais des reports de rendez-vous non urgents sont à prévoir. Le taux de grève avait atteint 7,6 % dans les hôpitaux publics le 18 septembre. Les syndicats espèrent élargir la mobilisation ce jeudi.

 

Les revendications syndicales

L’intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU et Solidaires) réclame l’abandon des mesures prévues dans le projet de budget 2026, dont le doublement des franchises médicales et la suppression de 3 000 postes de fonctionnaires. Elle demande aussi la revalorisation des rémunérations, la création de postes supplémentaires et l’abrogation de la réforme des retraites de 2023. La journée du 2 octobre constitue un test avant la présentation du projet de loi de finances, attendue au plus tard le 13 octobre à l’Assemblée nationale.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Elysee Palace : weekly cabinet meeting
8min

Politique

Les LR finalisent leur contrat de gouvernement avec Lecornu : « On veut que les choses soient écrites noir sur blanc et des garanties »

Les LR ont rappelé au premier ministre leurs exigences pour entrer au gouvernement. Ils attendent des « gages » de Sébastien Lecornu sur les économies, le travail et le régalien, via « une base contractuelle, avec des engagements clairement édictés », explique Mathieu Darnaud, président du groupe LR du Sénat. Si le PS censure le gouvernement, la droite est déjà prête à leur renvoyer la responsabilité de l’instabilité.

Le

Grève du 2 octobre : transports, écoles, hôpitaux… A quelles perturbations s’attendre ?
6min

Politique

« Avec ce qu’il y a sur la table aujourd’hui, on ne voit pas très bien comment on pourrait éviter la censure » : le PS se prépare à l’échec des négociations avec Sébastien Lecornu

Le Parti socialiste doit rencontrer à nouveau le Premier ministre ce vendredi, pour tenter de tomber d’accord sur des équilibres politiques. Mais après l’interview de Sébastien Lecornu parue ce week-end dans le Parisien repoussant les propositions phare des socialistes et une réunion mal préparée, le parti à la rose ne croit plus guère à un accord.

Le

SIPA_01229633_000003
3min

Politique

Affaire Legrand-Cohen : une délégation de sénateurs LR reçue à Radio France ce mardi

La patronne de Radio France, Sibyle Veil reçoit, ce mardi, une quinzaine de sénateurs Les Républicains. L’objectif de cette rencontre : donner des gages aux élus sur le respect d’honnêteté de pluralisme et d’indépendance de l’information au sein du service public, quelques semaines après la diffusion de la vidéo montrant les journalistes, Thomas Legrand et Patrick Cohen en discussion avec des cadres socialistes au sujet notamment de la candidate LR à la mairie Rachida Dati.

Le