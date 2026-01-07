Groenland : « Il faut prendre les menaces de Donald Trump très au sérieux et réagir », enjoint Yannick Jadot

Une réponse qui n’est pas à la hauteur. Le sénateur écologiste Yannick Jadot appelle la France et l’Union européenne à faire bloc face aux menaces proférées par Donald Trump à l’encontre du Groenland. « Donald Trump attaque l’état de droit aux États-Unis, il attaque l’état de droit international et il va falloir dans ce moment-là que la France, avec l’Union européenne, arrête de se faire marcher dessus et fasse front », a déclaré l’élu à la sortie de la séance hebdomadaire de questions d’actualité au gouvernement, ce mercredi 7 janvier au Sénat.

Après une opération militaire éclair au Venezuela, qui a abouti à la capture de Nicolas Maduro et de son épouse, le président américain a évoqué à plusieurs reprise sa volonté de prendre le contrôle du Groenland, un territoire constitutif du Danemark, et associé à l’Union européenne. Dans le même temps, une large partie de la classe politique, notamment à gauche de l’échiquier politique, s’est étonnée de la première réaction d’Emmanuel Macron après la chute du dictateur vénézuélien. « On a toutes et tous critiqué et été sidérés par le fait qu’il ne fasse pas de référence à la violation du droit international par Donald Trump, qui est en train de renverser l’ordre du monde », déplore Yannick Jadot.

« Le prochain Conseil européen pourrait être organisé au Groenland »

« Je crois qu’il faut prendre les menaces de Donald Trump très au sérieux et il faut réagir. Il faut arrêter d’être soit naïf, soit lâche par rapport à Donald Trump », poursuit l’élu, alors que de nombreux commentateurs estiment improbable une intervention américaine sur un territoire allié. « Le prochain Conseil européen pourrait être organisé au Groenland pour montrer que l’ensemble de l’Union européenne est attaché à la protection du Groenland », suggère Yannick Jadot.

Evoquant les relations de « dépendance économique » entre l’Union européenne et Bruxelles, Yannick Jadot invite les Européens à engager le bras de fer avec Washington, en visant les secteurs qui soutiennent le milliardaire. « Sur l’énergie, évidemment, réduisons sinon stoppons nos importations de gaz de schiste américain. Ce sont les principaux financeurs de sa campagne électorale. Les autres principaux financeurs, c’est toute la Silicon Valley. On sait que la plupart des réseaux sociaux américains sont en infraction avec les règles européennes sur le numérique. Donc tapons aussi sur les services numériques et vous allez voir que Donald Trump va baisser le niveau et rentrer un peu plus dans l’ordre international », prédit l’écologiste.