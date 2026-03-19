Guerre au Moyen-Orient : « Les prix de l’énergie vont flamber », assure Bernard Guetta
Invité de la matinale de Public Sénat, le député européen Bernard Guetta (Renew) a évoqué la situation au Moyen-Orient après les frappes contre des infrastructures énergétiques. Par ailleurs, le député européen détaille les perspectives de sortie du conflit entre l’Iran, les Etats-Unis et Israël.
L’escalade se poursuit après les frappes sur les bases américaines au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d’Ormuz, l’Iran a frappé, hier, des champs gaziers au Qatar et des raffineries dans la région. Avec ces mesures de représailles, qui font suite à la mort d’Ali Larijani, la guerre entre l’Iran et Israël et les Etats-Unis semble entrer dans une nouvelle phase. « On est en train de basculer dans un autre monde », juge le député européen Bernard Guetta (Renew).
Une augmentation de 35 % des prix du gaz européen
En frappant les champs gaziers, l’Iran souhaite porter un coup majeur aux économies occidentales. Alors que le prix du baril de pétrole a grimpé de 71 à 114 dollars en trois semaines, le prix du gaz européen a augmenté de 35 % après les frappes contre les sites énergétiques au Moyen-Orient. « Les prix de l’énergie qui avaient déjà augmenté vont flamber », confirme Bernard Guetta estimant que le prix du baril de pétrole pourrait même atteindre les 150 dollars. Une flambée des prix qui fait craindre une « crise économique pour l’Europe, pour le monde entier, y compris pour les Etats-Unis ».
« Il y a quelque chose de désespéré dans l’attitude du régime iranien »
Pour l’ancien journaliste, spécialiste des relations internationales, l’Iran pourrait cibler les infrastructures énergétiques afin de trouver une issue au conflit. « Il y a quelque chose de désespéré dans l’attitude du régime iranien », juge le député européen qui considère qu’il est possible que le gouvernement iranien « s’écroule brutalement ou cherche un arrangement diplomatique ». Alors que les différentes frappes contre les dirigeants iraniens et l’élimination d’Ali Khamenei n’ont pas permis de créer les conditions d’un renversement du régime, le gouvernement israélien poursuit sa stratégie de frappes contre les sphères dirigeantes iraniennes. « Je pense que la chose raisonnable à faire serait d’organiser une transition politique et quand il y aurait une autre direction politique iranienne, à ce moment-là négocier les conditions d’une stabilité régionale », veut croire Bernard Guetta. Surtout, aujourd’hui, le renversement du régime apparaît comme le principal objectif israélo-américain après la confirmation par la cheffe du renseignement américain que la menace nucléaire n’avait rien d’imminente.
« L’ensemble du Liban en veut considérablement au Hezbollah aujourd’hui »
« Les Israéliens n’arrêteront pas leurs frappes », prévient Bernard Guetta, inquiet de l’implication israélienne au Liban. Alors que Tsahal déploie une opération de grande envergure au Liban, Bernard Guetta veut croire dans la possibilité pour le plan de paix français d’aboutir. La proposition prévoit notamment la reconnaissance de l’Etat d’Israël et le désarmement du Hezbollah afin d’empêcher l’envahissement du sud du Liban. « L’ensemble du Liban en veut considérablement au Hezbollah aujourd’hui », note Bernard Guetta qui estime que la proposition française peut aboutir.
Alors que le PS a dû multiplier localement les alliances avec LFI pour espérer conserver ses villes, les socialistes récusent l’idée d’une poussée insoumise, soulignant que le PS restera « la première force de gauche » au niveau local. En même temps, le PS assume les fusions avec les listes LFI. Une stratégie que les opposants à la direction d’Olivier Faure jugent « illisible ».
À Paris, la fusion des listes entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel relève davantage du réalisme politique face à l’avance de la gauche que d’un rapprochement sincère et naturel. Il a fallu surmonter « une forme d’inimitié » entre les deux candidats, reconnait la vice-présidente de LR et sénatrice de la capitale Agnès Evren, qui compte aussi sur les reports de voix des électeurs de Sarah Knafo.
A Montpellier, c’est une triangulaire qui opposera, dimanche prochain, le maire sortant socialiste Michaël Delafosse, en tête avec 33,41 % au premier tour, la candidate LFI, Nathalie Oziol, deuxième avec 15,36 % et le candidat indépendant, Mohed Altrad (11,31 % des voix). Si dans de nombreuses grandes villes de France, comme Lyon, Toulouse, Nantes… LFI et le reste de la gauche se sont unis au deuxième tour des élections municipales, dans l’Hérault, il n’en a pas été question, tant les deux gauches semblent irréconciliables. Pas d’union à gauche Lors du débat organisé Public Sénat, France Télévisions ICI Occitanie et la radio ICI Hérault organisaient, les protagonistes ont rappelé leur position. « Je constate que depuis que j’ai l’honneur d’être maire de Montpellier, LFI pilonne l’ensemble des mesures que nous portons et met plus d’énergie dans la critique de l’action d’un maire de gauche que contre l’extrême droite », a justifié Michaël Delafosse qui précise, néanmoins, n’avoir eu qu’un adversaire lors de cette campagne : c’est l’extrême droite. Nathalie Oziol a estimé que l’absence de l’extrême droite au second tour à Montpellier, c’était grâce à la France Insoumise. Dans cette configuration, l’union de la gauche n’était pas nécessaire car le choix des électeurs, selon elle, résidait entre le « système socialiste en place » et les Insoumis. L’homme d’affaires, milliardaire, propriétaire du club de rugby local, Mohed Altrad qui, contrairement à 2020, n’a pas fait d’alliance pour le second tour avec l’humoriste Rémi Gaillard et une autre candidate de gauche Alenka Doulain, s’est présenté comme un homme qui n’était pas politique mais qu’il s’éloignerait « le plus possible » de son entreprise s’il était élu. Transports Michael Delafausse a défendu la mesure phare de son mandat, la gratuité des transports, financée par le versement mobilité, même si un rapport de la Cour des comptes a jugé la mesure coûteuse et peu efficace pour inciter les Montpelliérains à ne pas prendre leur voiture. Nathalie Oziol soutient la mesure mais la considère mal appliquée. « Des trams et des bus ont diminué en fréquence. Nous n’avons pas vérifié si le maillage territorial était suffisant », a-t-elle reproché. Autre dossier, le COM (le Contournement Ouest de Montpellier), une voie qui doit relier deux autoroutes pour désengorger la circulation en centre-ville, dont les travaux doivent démarrer cette année, est contesté par les adversaires du maire sortant. « Le COM permettra de contourner Montpellier plutôt que d’envoyer tout le trafic vers l’avenue de la Liberté. C’est financé par les péages », a défendu Michaël Delafosse. « Hors de question. C’est notre A69 à nous. C’est une aberration environnementale, les arbres coupés… C’est une 10 voix qui va passer sous les fenêtres des Montpelliérains », a dénoncé la candidate LFI. Mohed Altrad s’y est montré lui favorable mais à condition que le COM ne soit pas payant pour les Montpelliérains. Sécurité En ce qui concerne la police municipale, Nathalie Oziol, a défendu son désarmement. « Il faut que la police municipale devienne une police de proximité qui fasse le lien avec les habitants ». Prenant l’exemple de la ville de Béziers, la mesure phare de Mohed Altrad est celle d’un couvre-feu au moins de 16 ans à partir de 22h, mais aussi doubler les effectifs de la police municipale et renforcer la vidéoprotection. Le maire sortant a défendu l’armement de la police municipale, la création d’une police des transports, le recrutement de 100 agents supplémentaires et le doublement des caméras de surveillance. Traitement des déchets La validation par le conseil de la Métropole de Montpellier d’une unité de valorisation énergétique par combustibles solides de récupération (CSR) est l’autre dossier chaud de l’élection. « C’est de la folie, c’est la pollution, c’est le cancer […] C’est une technologie expérimentale. Comme toute technologie récente, on a besoin de temps pour l’expérimenter », a dénoncé Mohed Altrad. Nathalie Oziol regrette qu’il n’y ait pas d’autres solutions envisagées. « Ce que nous proposons, c’est une convention populaire sur toute la gestion des déchets. L’objectif que nous devons viser, c’est l’objectif zéro déchet ». Michaël Delafosse a rappelé que le CSR était une solution préconisée par l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). « Il nous faut continuer à mieux collecter les biodéchets comme le verre », a-t-il ajouté. Pour conclure sur les défis de la nouvelle mandature, comme l’augmentation de la population dans la ville, en moyenne 8 000 habitants par an, Nathalie Oziol a estimé que rien n’a été fait pour accueillir les gens ». Mohed Altrad a aussi jugé que la ville n’était pas à la hauteur des autres villes de taille similaire. Il propose de mieux gérer l’argent public en économisant 25 % de ce qu’il considère comme du « gaspillage ». Mickaël Delafosse s’engage à construire 1 000 nouveaux logements étudiants dans le secteur d’Agropolis et des logements pour seniors mais aussi le développement des BRS (bail réel et solidaire) qui ne permette à personne en logement sociaux d’accéder à la propriété ou encore poursuivre l’encadrement des loyers et la lutte contre Airbnb.
À quelques jours du second tour des municipales à Nice, Bruno Retailleau, le patron des LR, a déclenché une crise ouverte au sein de sa propre famille politique et du bloc central, en refusant de soutenir le maire sortant Christian Estrosi face à Éric Ciotti, allié du RN. Plus largement, le psychodrame azuréen fragilise l'accord national passé avec Horizons, mais révèle aussi les fractures d’une droite à la recherche de sa boussole stratégique pour 2027.