French President Emmanuel Macron delivers a speech next to the submarine 'Le Temeraire' (The Temerarious) at the Nuclear submarines Navy base of Ile Longue in Crozon, France, Monday March 2, 2026. (Yoan Valat/Pool Photo via AP)/elm122/26061521605313/POOL PHOTO/2603021537

Guerre en Iran : Emmanuel Macron s’adressera aux Français à 20 heures sur la situation au Moyen-Orient

Le président de la République prononcera une allocution sur la guerre en Iran et ses répercussions au Proche et Moyen-Orient ce mardi à 20H00, a annoncé l'Elysée.
Caroline Deschamps

Par Caroline Deschamps

Temps de lecture :

1 min

Publié le

Le chef de l’Etat, qui a mis en garde lundi contre un risque « d’embrasement à nos frontières » après le lancement samedi de l’offensive israélo-américaine en Iran, prononcera une allocution sur les principales chaînes télévisées, a ajouté la présidence.

