Hausse du prix de l’électricité : « c’est un choix du gouvernement » selon l’UFC Que Choisir

Dès le 1er août, les prix du gaz et de l’électricité augmentent. La TVA sur votre abonnement de gaz et d’électricité passe de 5,5% à 20%. On vous explique les tenants et les aboutissants de cette hausse avec Clarisse Berger de l’UFC Que Choisir.