Heures supp’ défiscalisées, baisse de l’impôt sur le revenu pour un couple juste au dessus du Smic, prime Macron : les pistes de Sébastien Lecornu pour le budget

Ça se précise. Une petite phrase de l’interview de Sébastien Lecornu, la semaine dernière, avait mis la puce à l’oreille. « Certains impôts augmenteront, mais d’autres diminueront », avait affirmé le premier ministre, sans donner plus de détails. On en sait aujourd’hui un petit peu plus.

Dans cette optique, « Matignon travaille sur plusieurs pistes différentes », affirme l’entourage du premier ministre à publicsenat.fr, confirmant des informations de l’AFP : « Défiscalisation et allègement de charges sociales sur les heures supplémentaires », « rétablissement de la prime du partage de la valeur », soit la « prime Macron », « baisse de l’impôt sur le revenu sur les couples légèrement au dessus du Smic » ou encore une « mesure encourageant les transmissions intergénérationnelles ciblées sur les petits enfants et les jeunes ». « Le fait de vivre de son travail et le reste à vivre demeurent une des premières préoccupations des Français », fait-on valoir.

« Pistes évoquées »

Précision importante donnée par l’entourage : « A ce stade rien n’est encore arbitré ». Il s’agit pour l’heure de « pistes évoquées ». Les décisions arriveront « évidemment en temps et en heure, au moment de la copie définitive », ajoute l’entourage.

Ces pistes distillées savamment par Matignon arrivent alors que les syndicats sont de nouveaux dans la rue, en cette nouvelle journée de mobilisation. Parler de « reste à vivre » permet de s’adresser aux partenaires sociaux.

La défiscalisation des heures supplémentaires, l’une des demandes des LR

Mais Sébastien Lecornu envoie aussi des messages politiques, autant à sa droite qu’à sa gauche. Les LR, qui en fin de matinée, n’avaient toujours pas reçu la lettre d’engagement promise par Sébastien Lecornu, synonyme de contrat de gouvernement, pourront apprécier la défiscalisation et l’allègement de cotisations sur les heures supp’, précisément l’une des (multiples) demandes des LR pour rester au gouvernement. Ils apprécieront aussi les mesures encourageant les transmissions.

Sébastien Lecornu sort aussi de son chapeau des mesures qui n’étaient pas précisément demandées, celles sur la baisse de l’impôt sur le revenu et le retour de la prime Macron.

Baisse de l’impôt sur le revenu, une mesure qui plaira aux LR… et au PS ?

La baisse d’impôt sur les revenus pour les couples légèrement au dessus du Smic pourrait avoir l’avantage de convenir à la fois aux LR et Renaissance, qui défendent la baisse de la fiscalité. Mais aussi peut-être au PS, qui réclame des mesures en faveur du pouvoir d’achat. Dans leur contre budget, les socialistes proposent eux une baisse de la CSG de 1 à 1,4 Smic.