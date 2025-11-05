Ile d’Oléron : un conducteur en garde à vue pour avoir percuté volontairement dix personnes 

L’incident s’est déroulé vers 8 h 45 entre les communes de Dolus d’Oléron et Saint-Pierre d’Oléron. Cet « habitant d’Oléron a percuté volontairement plusieurs piétons et vélos (10 blessés dont quatre en urgence absolue) sur une route entre Dolus d’Oléron et Saint-Pierre d’Oléron », a précisé le procureur de la République à La Rochelle Arnaud Laraize.

Au moment de son interpellation, le conducteur a crié « Allah Akbar » rapporte le procureur de la République. A ce stade, le parquet national anti-terroriste n’a pas été saisi de l’affaire, rapporte le procureur de La Rochelle, Arnaud Laraize, à l’AFP. Le magistrat a rappelé que pour l’instant, « le mobile n’est pas confirmé et l’enquête devra le déterminer ». Lors de l’interpellation, les gendarmes ont utilisé un pistolet à impulsion électrique pour neutraliser le suspect, dont le véhicule venait de faire l’objet d’un incendie, a précisé une autre source proche de l’enquête à l’AFP.

Mis en garde à vue pour « tentative d’assassinats »

L’individu, qui était connu pour des délits de droit commun a été placé en garde à vue pour « tentative d’assassinats ». L’enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Poitiers, épaulée par les brigades de recherches de Rochefort et La Rochelle. Toujours selon le procureur, des éléments « plus consolidés et détaillés » sur le profil du suspect devraient être communiqués en fin de journée.

Selon le maire de Saint-Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, cité par le quotidien Le Parisien, le trentenaire, résident du petit port de La Cotinière sur la commune, était connu pour de « nombreux dérapages », « notamment en raison de sa consommation régulière de drogues et d’alcool ». Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, se rend sur place à la demande du Premier ministre et devrait prendre la parole dans l’après-midi.

Enfin, une collaboratrice du député Rassemblement national, Pascal Markowsky, a été hospitalisée dans « un état d’urgence absolue » selon la députée du Var, Laure Lavalette.