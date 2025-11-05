Public Sénat
Le direct
Laurent Nunez first visit
Credit:IAN LANGSDON-POOL/SIPA/2510132155

Ile d’Oléron : un conducteur en garde à vue pour avoir percuté volontairement dix personnes 

Dix personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, après avoir été percutées par un conducteur, ce mercredi, sur l’île d’Oléron. Les personnes ont été heurtées délibérément par le conducteur.
Henri Clavier

Par Henri Clavier

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

L’incident s’est déroulé vers 8 h 45 entre les communes de Dolus d’Oléron et Saint-Pierre d’Oléron. Cet « habitant d’Oléron a percuté volontairement plusieurs piétons et vélos (10 blessés dont quatre en urgence absolue) sur une route entre Dolus d’Oléron et Saint-Pierre d’Oléron », a précisé le procureur de la République à La Rochelle Arnaud Laraize. 

Au moment de son interpellation, le conducteur a crié « Allah Akbar » rapporte le procureur de la République. A ce stade, le parquet national anti-terroriste n’a pas été saisi de l’affaire, rapporte le procureur de La Rochelle, Arnaud Laraize, à l’AFP. Le magistrat a rappelé que pour l’instant, « le mobile n’est pas confirmé et l’enquête devra le déterminer ». Lors de l’interpellation, les gendarmes ont utilisé un pistolet à impulsion électrique pour neutraliser le suspect, dont le véhicule venait de faire l’objet d’un incendie, a précisé une autre source proche de l’enquête à l’AFP. 

Mis en garde à vue pour « tentative d’assassinats » 

L’individu, qui était connu pour des délits de droit commun a été placé en garde à vue pour « tentative d’assassinats ». L’enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Poitiers, épaulée par les brigades de recherches de Rochefort et La Rochelle. Toujours selon le procureur, des éléments « plus consolidés et détaillés » sur le profil du suspect devraient être communiqués en fin de journée. 

Selon le maire de Saint-Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, cité par le quotidien Le Parisien, le trentenaire, résident du petit port de La Cotinière sur la commune, était connu pour de « nombreux dérapages », « notamment en raison de sa consommation régulière de drogues et d’alcool ». Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, se rend sur place à la demande du Premier ministre et devrait prendre la parole dans l’après-midi. 

Enfin, une collaboratrice du député Rassemblement national, Pascal Markowsky, a été hospitalisée dans « un état d’urgence absolue » selon la députée du Var, Laure Lavalette.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

France Macron
5min

Politique

« Demain soir, si tout va bien, Alfred Dreyfus sera général » : le Sénat s’apprête à voter un « texte très symbolique », malgré quelques difficultés…

Les sénateurs examinent ce jeudi la proposition de loi de Gabriel Attal élevant à titre posthume Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Les sénateurs PS, qui ont déposé un texte identique via Patrick Kanner, ont repris à leur compte le texte de l’ancien premier ministre pour lui permettre d’aller au bout, malgré les « réserves », voire l’opposition « d’Emmanuel Macron », selon le patron des sénateurs PS.

Le

Ile d’Oléron : un conducteur en garde à vue pour avoir percuté volontairement dix personnes 
5min

Politique

Ingérences étrangères : « Depuis les années 2010, aucun rendez-vous électoral n’a été épargné »

A l’heure de la manipulation des algorithmes et du recours croissant à l’intelligence artificielle sur les plateformes numériques, des experts alertent le Sénat sur la multiplication d’ingérences d’origine étrangères en Europe. Avec pour objectif de déstabiliser les périodes électorales, à coups de désinformation et d‘altération de la confiance envers les institutions.

Le