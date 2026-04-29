Public Sénat
Le direct

« Ils ont servi la France jusqu’au sacrifice suprême » : le Sénat rend hommage aux deux soldats français tués au Liban

A l’initiative de Gérard Larcher, le Sénat a observé ce mercredi une minute de silence en hommage à Florian Montorio et Anicet Girardin, les deux soldats français victimes d’une embuscade en tant que membres de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). L’occasion pour le président du Sénat de renouveler son soutien au gouvernement libanais.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Avant d’entamer les questions d’actualité au gouvernement ce mercredi 29 avril, le Sénat a rendu hommage à l’adjudant Florian Montorio et au sergent Anicet Girardin. Tous deux ont été tués à la suite d’une embuscade le 18 avril dernier dans le sud Liban, alors qu’ils étaient déployés dans le cadre de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Deux autres soldats français ont été blessés ce jour-là.

« Au nom du Sénat, je veux saluer le courage de ces soldats, morts pour la France et pour la paix », a salué Gérard Larcher, avant de faire observer une minute de silence par l’ensemble de l’hémicycle. « Ils ont servi la France avec honneur et dévouement jusqu’au sacrifice suprême ».

« La France ne se laissera pas intimider »

Le Président du Sénat a pointé la responsabilité du Hezbollah dans cette attaque, « l’hypothèse qui paraît s’imposer ». Face au mouvement islamiste pro-iranien, très implanté dans le sud Liban, « la France ne se laissera pas intimider et continuera d’apporter son soutien aux autorités libanaises dans leur mission de désarmement du Hezbollah », a martelé Gérard Larcher.

Pour lui, le « sacrifice » de deux soldats français « démontre combien l’attachement de la France pour le Liban repose à la fois sur les liens du cœur et du sang », jugeant « essentiel la présence de forces internationales au sud Liban, au-delà du mandat de la Finul qui doit s’achever en décembre. »

Partager cet article

Dans la même thématique

« Ils ont servi la France jusqu’au sacrifice suprême » : le Sénat rend hommage aux deux soldats français tués au Liban
2min

Politique

Présidentielle : « Il faudra que les sociaux-démocrates et les modérés de la droite républicaine se retrouvent, car ce sera la seule façon de s’opposer aux extrêmes », plaide Hervé Marseille

Le président du groupe Union centriste du Sénat, allié des LR à la Haute assemblée, ne ferme pas la porte à un rapprochement « à un moment donné » avec les sociaux-démocrates, tels que François Hollande ou Bernard Cazeneuve, « un homme tout à fait respectable », afin de battre « les extrêmes », avance le président de l’UDI.

Le

« Ils ont servi la France jusqu’au sacrifice suprême » : le Sénat rend hommage aux deux soldats français tués au Liban
3min

Politique

Crise chez Grasset : la ministre de la Culture ouvre la porte à la création d’une clause de conscience pour les auteurs

Interrogée par la sénatrice Sylvie Robert (PS), auteure d’une proposition sur le sujet, la ministre de la culture Catherine Pégard s’est dite favorable à étudier création d’une clause permettant aux auteurs de quitter avec plus de facilité leur maison d’édition en cas de changements imposés par la direction. Une réponse à la crise ouverte chez Grasset par le renvoi de son président Olivier Nora par la direction d’Hachette, aux mains de Vincent Bolloré.

Le

« Ils ont servi la France jusqu’au sacrifice suprême » : le Sénat rend hommage aux deux soldats français tués au Liban
3min

Politique

Audiovisuel public : les nouveaux contrats d’objectifs et de moyens « présentés à l’été au Parlement », affirme Catherine Pégard

Après une commission d’enquête tendue, à l’Assemblée, sur l’audiovisuel public, le président de la commission de la culture du Sénat, Laurent Lafon, regrette que le gouvernement ait abandonné son texte qui créait une holding de l’audiovisuel public. « Je ne crois pas au statu quo », lui a répondu la ministre de la Culture, Catherine Pégard.

Le