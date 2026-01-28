Public Sénat
Le direct

Immigration : « Nous sommes le pays, en Europe, qui reconduit le plus de manière forcée vers les pays tiers », assure Laurent Nunez

Selon les chiffres de la Direction générale des étrangers en France (DGEF), diffusés mardi, le nombre de primodélivrances de titres de séjour a augmenté de 11 % en 2025. Interrogé sur ce sujet par le sénateur RN, Aymeric Durox, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez a mis en valeur la politique très offensive de reconduite forcée du gouvernement.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

« Des chiffres catastrophiques », « un record historique », c’est par ces mots que le sénateur RN, Aymeric Durox a qualifié, lors des questions d’actualité au gouvernement, les chiffres de la Direction générale des étrangers en France (DGEF), diffusés mardi, selon lesquels la France a délivré 384 230 premiers titres de séjour l’an dernier, soit en hausse de 11,2 % sur un an. « Ces chiffres déjà considérables, ne prennent même pas en compte les entrées irrégulières », a-t-il reproché.

Pour lui répondre le ministère de l’intérieur, Laurent Nunez a d’abord rappelé que cette hausse était essentiellement due aux demandes d’asile et les titres étudiants. « Plus d’une demande sur deux s’est vue attribuer l’asile », ce qui marque une très forte hausse sur un an : « On était plutôt autour de 40 % il y a cinq ou six ans », a rappelé, hier, le patron du département statistique de la DGEF avant de détailler les différents titres de séjours : « Les titres étudiants sont toujours les premiers » motifs de délivrance (118 000 au total), suivis des motifs humanitaires (+ 65 % à 92 600). Mais les titres délivrés pour motifs économiques ont reculé de 13 % sur un an, à 51 190 : « la baisse concerne les salariés (-11 %) et le motif saisonnier (près de -30 %) ».

Le ministre a lui rappelé que le gouvernement avait une politique de grande fermeté en ce qui concerne l’immigration irrégulière puisque les expulsions augmentent de 16 % « et l’ensemble des éloignements de 20 % ». « En Europe, nous sommes, avec l’Allemagne, le pays qui reconduit le plus de manière forcée vers les pays tiers. Et nous allons continuer en ouvrant des places en CRA en continuant cette politique très offensive de reconduite forcée », a-t-il précisé.

En ce qui concerne l’immigration légale, Laurent Nunez a indiqué que la dernière loi immigration de janvier 2024 « permet de retirer ou de ne pas attribuer des titres à des personnes qui ont causé des troubles à l’ordre public ».

 

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

5min

Politique

Soumission chimique : « Il y a une volonté collective d’avancer sur le sujet, il faut maintenant trouver le bon véhicule législatif »

Hier, l’ex-sénateur Joël Guerriau a été condamné à quatre ans de prison ferme, pour avoir drogué la députée Sandrine Josso, en vue de la violer. La sénatrice Véronique Guillotin, à l’origine d’un rapport sur la soumission chimique avec Sandrine Josso, exhorte le gouvernement à mettre en place des « mesures concrètes pour protéger les femmes ».

Le

Voiture auto ecole
7min

Politique

Fin du financement du permis de conduire par le CPF : retour sur un amendement voté en catimini au Sénat

Dans le 49.3 sur le budget, le gouvernement a conservé des amendements issus de sénateurs PS, RDSE et des Indépendants, votés par le Sénat, qui réservent le financement du permis de conduire via le compte personnel de formation aux seuls demandeurs d’emploi. Votée en catimini et de nuit, la mesure a été soufflée par les représentants du secteur du monde de la formation, qui s’alarmaient que les bilans de compétences ne soient plus initialement financés par le CPF.

Le

Immigration : « Nous sommes le pays, en Europe, qui reconduit le plus de manière forcée vers les pays tiers », assure Laurent Nunez
2min

Politique

Contrat de Capgemini avec l’ICE : « Une entreprise française ne peut se soustraire de sa responsabilité éthique », rappelle le gouvernement

Lors des  questions d’actualité du Sénat, le gouvernement a été interpellé sur le contrat liant le groupe d’informatique français Capgemini avec la police fédérale américaine de l’immigration (ICE), mise en cause dans la mort de deux citoyens américains et de nombreuses violations de droits humains.

Le