Impopularité record d’Emmanuel Macron : 8 Français sur 10 jugent que c’est un mauvais président

La méfiance s’installe dans l’opinion. Selon le dernier baromètre politique Odoxa et Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale, la cote de popularité d’Emmanuel Macron continue de s’éroder dans un contexte de crise politique persistante. En ce mois d’octobre 2025, le chef de l’État enregistre l’un de ses pires scores depuis son premier quinquennat : 79 % des Français estiment qu’il n’est pas un bon président de la République, soit une baisse de deux points par rapport au mois précédent.

Une image présidentielle gravement détériorée

Seuls 20 % des Français considèrent encore Emmanuel Macron comme un « bon président ». Dans le détail, 27 % le jugent « sympathique », contre 72 % d’un avis contraire et 80 % estiment qu’ « il ne dit pas la vérité aux Français ». Plus inquiétant encore pour l’exécutif, seuls 12 % des sondés pensent qu’« il est proche des préoccupations des Français », tandis que 74 % doutent désormais de sa compétence.

« Incompétent », « antipathique », « arrogant », les qualificatifs négatifs à l’égard du président de la république l’emportent massivement dans l’opinion. Pour Gaël Simon, président de Odoxa « ce bilan est déjà très sombre », mais le pire reste que « 69 % des Français pensent qu’Emmanuel Macron n’est pas attaché aux valeurs démocratiques ». Un reproche « longtemps attribué à l’extrême droite » précise Gaël Sliman.

Ce désamour s’observe particulièrement selon les proximités partisanes, 94 % des sympathisants du Rassemblement national jugent Emmanuel Macron mauvais président et 11 % seulement des électeurs de La France insoumise qui lui reconnaissent un bon bilan. Même au sein de son propre camp, 15 % des sympathisants Renaissance estiment qu’il n’est « pas un bon président », un signe supplémentaire d’essoufflement de la base présidentielle. « Emmanuel Macron est aujourd’hui, de loin, le président le plus impopulaire de la Ve République », souligne Gaël Sliman, qui note « peu de gens louaient les talents de François Hollande en tant que Président, rares étaient ceux qui le haïssaient ».