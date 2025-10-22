Public Sénat
Le direct

Incarcération de Nicolas Sarkozy : Gérald Darmanin réaffirme être légitime à visiter l’ancien Président en prison

Répondant à une question d’actualité du sénateur écologiste Guy Benarroche, le garde des Sceaux a cité le code pénitentiaire pour mieux réaffirmer qu’il est dans son rôle de ministre de la Justice quand il a annoncé vouloir aller voir Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis ce mardi 21 octobre à la prison de la Santé à Paris.
Sofiane Orus Boudjema

Par Sofiane Orus Boudjema

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Le ton est monté dans l’hémicycle au moment de la question. Au lendemain de l’incarcération de l’ancien président Nicolas Sarkozy, condamné pour « association de malfaiteurs » dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, Gérald Darmanin a répondu à la question de Guy Benarroche, sénateur des Bouches-du-Rhône lors de la session des questions au gouvernement de ce mercredi 22 octobre. Ce dernier a fait part de son « trouble » quant aux « signaux envoyés » par le garde des Sceaux, des signaux qui « vont à l’encontre de l’indépendance de la magistrature », selon le sénateur.

L’élu fait référence à l’annonce de Gérald Darmanin ce lundi 20 octobre. Invité de la matinale de France Inter, Gérald Darmanin a affirmé qu’il ira voir l’ancien Président en prison, notamment pour s’assurer de ses conditions de détention. Une annonce que le sénateur juge comme relevant d’une « confusion des genres ». En guise de réponse, après avoir tenu à rappeler que Nicolas Sarkozy est présumé innocent puisqu’il a fait appel de la décision le visant, le locataire de la place Vendôme a cité l’article 111-1 du code pénitentiaire. « Le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous l’autorité du garde des Sceaux », une citation à laquelle Gérald Darmanin a ajouté « et personne d’autre ».

Confondre « justice » et « vengeance politique »

Ce dernier de rappeler que Guy Benarroche, tout comme sa collègue Anne Souyris, ont tous deux visité il y a peu la prison de la Santé, comme leur permet leur statut de parlementaire. Il a aussi évoqué les cas de deux prisonniers auquel le sénateur des Bouches-du-Rhône a rendu visite « à plusieurs reprises ». « J’ai peur, Monsieur le sénateur, que vous ne confondiez justice et vengeance politique », a conclu le Ministre. Dénonçant l’absence de réponse du ministre, Guy Benarroche a conclu en affirmant que « [son] inquiétude reste grande et partagée », avant d’être coupé par le Président du Sénat, lui intimant de conclure.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Incarcération de Nicolas Sarkozy : Gérald Darmanin réaffirme être légitime à visiter l’ancien Président en prison
10min

Politique

« J’ai été effarée de la situation de la sûreté et de la sécurité du Louvre à mon arrivée » : la présidente du musée se défend au Sénat, après le vol des joyaux

Pour sa première prise de parole publique depuis le vol spectaculaire des joyaux de la couronne au Louvre, sa présidente Laurence des Cars a mis en cause notamment la protection sur la voie publique, et notamment la vidéosurveillance sur les abords extérieurs du plus grand musée du monde.

Le

Incarcération de Nicolas Sarkozy : Gérald Darmanin réaffirme être légitime à visiter l’ancien Président en prison
5min

Politique

Le Sénat adopte à l’unanimité en deuxième lecture un texte qui renforce le statut de l’élu local

A moins 5 mois des municipales le Sénat a adopté à l’unanimité en deuxième lecture la proposition de loi transpartisane portant création d’un statut de l’élu local. Revalorisation des indemnités et des retraites, mesures de conciliation avec la vie personnelle, le texte, soutenu par le gouvernement, a pour but d’encourager l’engagement des élus locaux.

Le