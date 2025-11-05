Public Sénat
Le direct

Industrie : « Il y a une logique presque stratégique de la part de la Chine de vouloir attaquer des pans entiers de notre économie », prévient Sébastien Martin 

Invité de la matinale de Public Sénat, le ministre de l’Industrie, Sébastien Martin alerte sur la menace que fait peser la Chine sur l’industrie française. Le ministre plaide notamment pour un renforcement de la protection des entreprises européennes afin de développer les filières industrielles.
Henri Clavier

Par Henri Clavier

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

« Ce n’est pas le moment de lâcher, c’est le moment de se battre », déclare le ministre de l’Industrie, Sébastien Martin dans un plaidoyer en faveur du développement de l’activité industrielle. Alors que la part de l’industrie dans la création de richesse au niveau national stagne, le ministre veut alerter sur le rôle central de l’industrie pour le développement économique. 

« La réindustrialisation se mesure sur un temps long. Il y a eu ces dernières années presque 500 usines qui ont été ouvertes, presque 130 000 emplois industriels de plus. L’industrie, en moyenne, ça paye entre 20 à 25 % de plus que les services », explique Sébastien Martin. « Quand vous réduisez la part de l’industrie, quelque part vous réduisez la part des salaires », ajoute le ministre qui alerte sur les conséquences d’un commerce international dominé par la Chine. Malgré un contexte défavorable, la production industrielle a connu un léger rebond de 0,8 % en septembre selon l’Insee. 

Ouverture d’un stand Shein au BHV, « plus qu’une logique économique » 

Interrogé sur l’ouverture d’un stand Shein au BHV, Sébastien Martin considère que l’essor de la fast-fashion et de son industrie s’est nourri de la dépendance industrielle des pays occidentaux par rapport à la Chine. « On voit bien que derrière il y a plus qu’une logique économique, il y a une logique presque stratégique de la part de la Chine de vouloir attaquer des pans entiers de notre économie et aussi quelque part de nos valeurs », juge Sébastien Martin. Une dépendance commerciale et industrielle que le ministre souhaite combattre, mais pas à n’importe quel prix. 

Le ministre de l’Industrie rejette la nationalisation d’ArcelorMittal 

En ce qui concerne ArcelorMittal, en grande difficulté à cause d’une « concurrence déloyale », le ministre de l’Industrie écarte l’idée d’une nationalisation de l’entreprise. Une solution proposée par La France insoumise dans le cadre de sa niche parlementaire qui sera examinée le 27 novembre à l’Assemblée nationale. Une proposition de loi communiste similaire a déjà été rejetée au Sénat le 30 octobre. « La nationalisation ne serait qu’un mode de perfusion ou de retarder un certain nombre de choses », avance Sébastien Martin. La France défend une mise en œuvre rapide du plan européen de sauvetage pour l’industrie de l’acier. Le plan prévoit notamment de rehausser les droits de douane pour l’acier à 50 % ainsi que la mise en place de quotas d’importation. 

Vers un assouplissement de l’interdiction des véhicules à moteur thermiques en 2035 

Le ministre défend également un assouplissement de certaines règles européennes pour sécuriser la filière automobile. Alors que l’Union européenne a adopté en 2023, un règlement sur l’interdiction des véhicules à moteur thermiques d’ici 2035, Sébastien Martin plaide pour un assouplissement de la législation, estimant que dans sa version actuelle, elle pourrait profiter à la filière automobile chinoise. « La France est prête à des flexibilités sur 2035. La France dit oui, à condition qu’on continue à produire ces véhicules et que ce qui est à l’intérieur de ces véhicules soit fait en Europe », affirme le ministre de l’Industrie.

Partager cet article

Dans la même thématique

Paris : session of questions to the government at the Senate
6min

Politique

Sébastien Lecornu aux sénateurs : « Je ne serai pas le premier ministre qui fera une passation de pouvoir avec Jordan Bardella »

Alors que les relations se sont dégradées entre la majorité sénatoriale et le premier ministre, Sébastien Lecornu s’est rendu à la conférence des présidents du Sénat. Si le geste « a été salué par le président Larcher », il reste insuffisant pour gommer les « frustrations » de sénateurs qui apprennent maintenant les concessions faites au PS « en regardant la télé ». Cherchant à « dramatiser », selon l’un des participants, « il a dit que « censure vaudra démission et que ça vaudra dissolution ».

Le

France Macron
5min

Politique

« Demain soir, si tout va bien, Alfred Dreyfus sera général » : le Sénat s’apprête à voter un « texte très symbolique », malgré quelques difficultés…

Les sénateurs examinent ce jeudi la proposition de loi de Gabriel Attal élevant à titre posthume Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Les sénateurs PS, qui ont déposé un texte identique via Patrick Kanner, ont repris à leur compte le texte de l’ancien premier ministre pour lui permettre d’aller au bout, malgré les « réserves », voire l’opposition « d’Emmanuel Macron », selon le patron des sénateurs PS.

Le