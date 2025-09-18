Public Sénat
Le direct
SIPA_01229633_000009

Info Public Sénat. Bataille audiovisuel public/médias Bolloré : une délégation de sénateurs LR reçue à Radio France le 30 septembre

Alors que le ton se durcit entre les dirigeants de l’audiovisuel public et la chaîne CNews de Vincent Bolloré, qualifiée « d’extrême droite » par Delphine Ernotte, une délégation de sénateurs LR sera reçue par la patronne de Radio France Sibyle Veil le 30 septembre. Le 1er octobre, le président de l’Arcom, Martin Ajdari sera, lui, auditionné par la commission de la culture et de la communication de la chambre haute.
Simon Barbarit

Par Simon Barbarit

Temps de lecture :

1 min

Publié le

Mis à jour le

Suite à la vidéo sortie par le magazine conservateur L’Incorrect montrant les journalistes de l’audiovisuel public, Thomas Legrand et Patrick Cohen en discussion avec des cadres socialistes au sujet de la candidate LR à la mairie de Paris et ministre de la Culture, Rachida Dati, les sénateurs LR avaient publié une tribune dans le Journal du Dimanche. Le premier signataire Max Brisson avait appelé l’Arcom à prendre « des sanctions claires ».

Le régulateur de l’audiovisuel a indiqué vouloir « approfondir ses travaux sur l’impartialité du service public », après avoir entendu mercredi les présidentes de France Télévisions et Radio France au sujet de l’affaire Legrand-Cohen. Dans la foulée, dans une interview au Monde, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci a qualifié CNews de « média d’opinion » et de « chaîne d’extrême droite ».

Dans ce contexte, la commission de la culture du Sénat auditionnera le président de l’Arcom, Martin Ajdari le 1er octobre. Quelques jours plus tôt, le 30 septembre, une délégation de sénateurs LR sera reçue par la patronne de Radio France Sibille Veil.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

SIPA_01059366_000001
7min

Politique

Bataille audiovisuel public/médias Bolloré : « Ce n’est pas la gauche contre la droite, mais un modèle démocratique contre un modèle illibéral »

Le paysage audiovisuel français est en train de se fracturer en deux blocs. L’animateur vedette, Pascal Praud a accusé la patronne de France Télévision, Delphine Ernotte de mettre « une cible » sur les journalistes sa chaîne, après que cette dernière a qualifié CNews de « chaîne d’extrême droite ». A moins de deux ans de l’élection présidentielle, l’Arcom, le gendarme de l’audiovisuel, subit une pression inédite. Son président, Martin Ajdari sera, auditionné dans quelques jours au Sénat.

Le

Info Public Sénat. Bataille audiovisuel public/médias Bolloré : une délégation de sénateurs LR reçue à Radio France le 30 septembre
5min

Politique

Mobilisation du 18 septembre : « Soit une politique de rupture est menée, soit on continue à mettre la pression »

A l’appel de l’intersyndicale, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue partout en France pour protester contre le projet de budget pour 2026. Dans le cortège parisien, les manifestants, pas convaincus par la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, sont déterminés à maintenir la pression sur l’exécutif. Reportage.

Le

Paris: Politiques manifestation mouvement Bloquons Tout
4min

Politique

Grève du 18 septembre : « Bruno Retailleau a besoin de la violence, des poubelles qui brûlent, pour affirmer son rôle de sauveur », soutient Jean-Luc Mélenchon

Alors que les syndicats appellent à la mobilisation ce jeudi, le leader de La France Insoumise prévient déjà qu’« il y aura des prolongements syndicaux comme il y aura des prolongements politiques » à cette journée, qui « se présente d’ores et déjà comme un immense événement », selon Jean-Luc Mélenchon.

Le