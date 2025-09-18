Info Public Sénat. Bataille audiovisuel public/médias Bolloré : une délégation de sénateurs LR reçue à Radio France le 30 septembre

Suite à la vidéo sortie par le magazine conservateur L’Incorrect montrant les journalistes de l’audiovisuel public, Thomas Legrand et Patrick Cohen en discussion avec des cadres socialistes au sujet de la candidate LR à la mairie de Paris et ministre de la Culture, Rachida Dati, les sénateurs LR avaient publié une tribune dans le Journal du Dimanche. Le premier signataire Max Brisson avait appelé l’Arcom à prendre « des sanctions claires ».

Le régulateur de l’audiovisuel a indiqué vouloir « approfondir ses travaux sur l’impartialité du service public », après avoir entendu mercredi les présidentes de France Télévisions et Radio France au sujet de l’affaire Legrand-Cohen. Dans la foulée, dans une interview au Monde, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci a qualifié CNews de « média d’opinion » et de « chaîne d’extrême droite ».

Dans ce contexte, la commission de la culture du Sénat auditionnera le président de l’Arcom, Martin Ajdari le 1er octobre. Quelques jours plus tôt, le 30 septembre, une délégation de sénateurs LR sera reçue par la patronne de Radio France Sibille Veil.