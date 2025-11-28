Public Sénat
Le direct
Paris : session of questions to the government at the Senate
Credi t: JEANNE ACCORSINI/SIPA/2510292302

Décentralisation : un rapport du Sénat remis au Premier ministre

Afin d’accompagner Sébastien Lecornu vers son engagement d’un grand acte de décentralisation, Gérard Larcher avait fait parvenir le 31 octobre la contribution du Sénat. Le document que Public Sénat a pu consulter appelle à consacrer un principe de différentiation et d’autonomie fiscale des collectivités.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Mis à jour le

Comme l’indiquait Gérard Larcher sur le plateau de Public Sénat au congrès des maires, de nombreux rapports du Sénat en faveur d’un nouvel acte de décentralisation sont « sur l’étagère ». Le Premier ministre qui s’est engagé dans cette voie a donc reçu la contribution du Sénat, le 31 octobre. Il s’agit d’une compilation des nombreuses propositions de la chambre haute émises ces dernières années.

Le document de 52 pages que Public Sénat a pu consulter se décompose en deux parties. La première collecte les propositions de la « plateforme commune, il s’agit des groupes LR, centristes, Les Indépendants République et territoire, et le RDPI, la seconde rassemble celles de deux groupes de gauche du Sénat communiste et écologiste, et le RDSE. Le groupe socialiste a lui directement envoyé sa contribution au Premier ministre.

L’un des axes mis en avant par la majorité sénatoriale de droite consiste « à redonner le pouvoir d’agir aux élus locaux et à consacrer le principe de subsidiarité de l’action des pouvoirs publics au niveau local.

Consécration du principe de différentiation

Conformément aux vœux de Gérard Larcher de voir l’acte de décentralisation aboutir « au premier semestre (2026) ou rien », plusieurs réformes sont considérées comme pouvant aboutir rapidement, parmi lesquelles inscrire dans la Constitution, le principe de différenciation permettant l’attribution différenciée des compétences, mais aussi le principe selon lequel « qui décide paie ». Une révision constitutionnelle qui élargirait également les possibilités de dérogation des collectivités territoriales après un recours à l’expérimentation.

Le Sénat veut également attribuer aux élus locaux un vrai pouvoir d’urbanisme. En ce sens, le Sénat est appelé à la montée en puissance du dispositif des « maires bâtisseurs », dans des projets d’accélération de la construction d’habitats neufs malgré « un contexte de crise persistante du logement ». « Dans ce domaine du logement et de la construction, la subsidiarité au sein du bloc communal doit également pouvoir jouer à plein et la possibilité de retour vers la commune d’une compétence transférée doit être ouverte ».

La droite sénatoriale souhaite également renforcer le pouvoir des maires dans le domaine de l’attribution des logements sociaux, comme le propose le texte de Sophie Primas adoptée le 10 octobre 2023.

En ce qui concerne les relations des élus avec l’Etat, le Sénat souhaite faire du « préfet de département l’interlocuteur unique des maires et des élus locaux et le rendre garant de l’unicité de la parole de l’État sur les projets locaux ».

Alors que les collectivités vont encore être mises à contribution dans le budget 2026 avec un l’effort évalué à 4,7 milliards, même 8 milliards selon les calculs du comité des finances locales de l’AMF, la chambre haute appelle à consacrer un principe d’autonomie fiscale des communes et à garantir une fiscalité minimale pour les départements et les régions notamment par la restauration « d’une forme de contribution résidentielle locale à pression fiscale constante ».

Simplification des normes

Parmi les contributions mises en avant par la gauche, les écologistes appellent à un « fédéralisme différencié » pour « inspirer le futur pacte de décentralisation » selon lequel « chaque niveau de collectivité agit librement dans son champ de compétence, en articulation avec les autres, sans hiérarchie mais dans la responsabilité ». Les communistes appellent à développer la démocratie participative locale. Quand le groupe RDSE insiste, lui, sur la simplification des normes « en concertation avec les élus locaux afin d’identifier un corpus de règles inapplicables, car trop complexes ou simplement trop peu connues ».

C’est une direction vers laquelle se dirige aussi la majorité sénatoriale qui souhaite « renforcer le rôle du Conseil National d’Évaluation des Normes (CNEN) et de veiller à limiter les nouvelles normes contraignantes pour les collectivités et à s’interroger sur l’efficacité des normes actuelles ».

Une demande qui rejoint l’annonce du Premier ministre, en clôture du Congrès de l’Association des maires de France (AMF), où il a fait part de sa volonté de simplifier les normes qui pèse sur les élus locaux.

 

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Mirecourt: French president Emmanuel Macron
6min

Politique

Macron veut interdire les portables au lycée : mesure qui « va dans le bon sens » ou « peine perdue » ?

Le chef de l’Etat a annoncé que les téléphones portables allaient « sans doute » être interdits dès la rentrée prochaine dans les lycées. C’est « faisable », soutient le sénateur Renaissance Martin Lévrier. « Il est incorrigible. C’est une annonce par jour pour exister », raille le sénateur LR Max Brisson, opposé à l’interdiction au lycée. « Une annonce un peu surréaliste » qui élude les vrais problèmes, dénonce la sénatrice PS Colombe Brossel.

Le

France Marseille vs Newcastle: Pre-Match Security Highlights
3min

Politique

« Violences policières » : la gauche du Sénat demande une commission d’enquête sur de « potentiels dysfonctionnements » au sein de l’IGPN et l’IGGN

Suite aux récentes révélations mettant en cause les forces de l’ordre dans des affaires de violences au sein des personnes dépositaires de l’autorité publique, la gauche du Sénat demande à la commission des lois de se doter des prérogatives d’une commission d’enquête visant à examiner les conditions dans lesquelles l’IGPN et l’IGGN exercent leurs prérogatives.

Le

Paris : Debate session on the draft budget law for 2026
4min

Politique

Budget de la Sécu : la règle de l’entonnoir peut-elle faciliter un compromis ?

Mercredi, députés et sénateurs ne sont pas parvenus à trouver une un accord en commission mixte paritaire sur le projet de loi de la Sécurité sociale. Le texte repart donc pour une nouvelle lecture en séance publique à partir de mardi, à l’Assemblée nationale. Les députés vont plancher sur le texte sorti du Sénat et conformément à la règle dite de l’entonnoir, leur droit d’amendement est limité. Ce qui va accélérer les débats mais sera-t-il suffisant pour arriver à un compromis ? Explications.

Le