[Info Public Sénat] Nicolas Sarkozy pour l’union des droites ? « Un emballement totalement disproportionné », pointe son entourage, « il n’a jamais pactisé avec le RN »

Ce sont quelques mots allègrement commentés. Dans son livre « Le Journal d’un prisonnier » (Ed. Fayard), à paraître le 10 décembre, Nicolas Sarkozy livre son expérience de la prison. Vingt et un jours à la Santé et à l’isolement, suite à la condamnation de l’ancien de l’Etat dans l’affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007, condamnation pour laquelle il a fait appel.

« Sans exclusive et sans anathème »

Dans cet ouvrage, dont La Tribune Dimanche a publié quelques passages, Nicolas Sarkozy parle de son expérience du milieu carcéral, mais aussi, un peu, de politique. On apprend qu’au cours d’un échange téléphonique avec Marine Le Pen, dont il a apprécié le soutien après sa condamnation, la leader du RN lui demande s’il s’associera « à un quelconque front républicain » à l’avenir. « Ma réponse fut sans ambiguïté : « Non, et de surcroît je l’assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet ». », écrit l’ex-Président. Mais c’est une autre phrase, qui fait tout autant, voire plus, réagir. Celle sur l’avenir de sa famille politique. « Le chemin de reconstruction de la droite ne pourra passer que par l’esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème », soutient Nicolas Sarkozy. Une formule qui peut inclure l’union des droites. De quoi y voir un changement de pied radical, alors qu’il avait appelé à voter Emmanuel Macron en 2017 et 2022, face à Marine Le Pen. « Il aurait aimé que le Président soit plus attentif à sa situation. Je le sais rancunier », tente d’expliquer une sénatrice LR, qui rappelle qu’« il est très libre. Il n’a pas appelé à voter Fillon, qu’il détestait, ni à voter Pécresse… »

Beaucoup y ont vu un appel à l’union des droites, soit des LR et de l’extrême droite. La transgression d’un principe, jusqu’ici quasi intangible, cas d’Eric Ciotti mis à part, qui bouleverserait le paysage politique. Les réactions se sont vite multipliées. « Il a raison quand il dit qu’il faut se rassembler et s’élargir, sans anathème », a soutenu sur BFMTV le président des LR, Bruno Retailleau, qui ne croit « pas en l’union des droites », « cette tambouille d’appareil » qui est « vaine », assumant en revanche de s’« adresser aux électeurs du RN, pour que l’union des droites se fasse par le terrain, par les urnes ». Autre ligne, celle du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui a pour sa part assuré dans « Questions politiques », sur France Inter, France Télévisions et Le Monde, que son « combat » tenait toujours « contre les extrêmes », que ce soit « LFI » ou le « Rassemblement national ». « L’union des droites, non, c’est l’union de la droite avec l’extrême droite », a-t-il insisté.

« Chacun s’emballe sur ça, mais il n’y a rien de nouveau sous le soleil »

En réalité, on aurait mal compris l’ancien chef de l’Etat. Contacté par publicsenat.fr, l’entourage de Nicolas Sarkozy dément toute volonté de défendre une union des LR avec l’extrême droite. « C’est une phrase sur 212 pages, qui ne sont pas politiques. Et étonnamment, il y a un propos qui est interprété comme étant favorable à l’union des droites », « il y a vraiment un emballement totalement disproportionné par rapport à la réalité de son propos », soutient l’entourage de l’ancien chef de l’Etat, qui insiste :