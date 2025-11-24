Islamisme : la droite sénatoriale reformule ses propositions pour lutter contre l’entrisme

C’est un groupe de travail interne aux LR du Sénat qui formule 17 recommandations pour lutter contre l’entrisme islamisme détaillés dans les colonnes du Figaro ce lundi. Les auditions « ont révélé que les stratégies d’infiltration islamistes reposent sur le double discours systématique, l’entrisme dans les institutions publiques (administration, éducation, sport) et l’instrumentalisation des libertés démocratiques », ont relevé les 29 élus du groupe de travail LR, parmi lesquels Agnès Evren, Roger Karoutchi, Valérie Boyer, menés par la sénatrice du Val d’Oise, Jacqueline Eustache-Brinio.

L’slamisme défini comme un« obstacle à notre cohésion nationale », est l’objet d’un rapport d’une centaine de pages remis au président du groupe Mathieu Darnaud. 17 recommandations sont proposées pour y répondre.

Interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires

La droite du Sénat reprend des mesures qui lui sont chères et qui ont déjà été plusieurs fois votées au palais du Luxembourg, comme l’interdiction du port du voile pour les mères accompagnatrices lors des sorties scolaires. En janvier dernier, lors des commémorations des attentats de Charlie Hebdo, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Bruno Retailleau avait formulé la même proposition pour combattre « l’entrisme » de « l’islam politique » (lire notre article).

Autre cheval de bataille de la droite, l’interdiction du port du voile pour les jeunes filles mineures. Une proposition régulièrement défendue par la sénatrice Valérie Boyer dans l’hémicycle. Le patron de droite, Laurent Wauquiez a déposé une proposition de loi en ce sens.

Les sénateurs relèvent les « effets positifs de la circulaire Attal de septembre 2023 visant à interdire le port de l’abaya. « Ce texte a permis de réduire les incidents liés aux revendications religieuses, ce qui montre l’efficacité de la fermeté républicaine quand elle s’exprime clairement », soutient le rapport

En ce qui concerne les mariages forcés, « Le groupe de travail recommande que soit systématisée la procédure d’audition des époux avant la transcription du mariage par les autorités consulaires françaises. » Des amendements en ce sens avaient été défendus en 2021 par la droite lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République, tout comme la recommandation consistant à renforcer les obligations déclaratives des associations recevant des financements étrangers ainsi qu’un contrôle effectif du respect de ces obligations. »

Une autre mesure que Bruno Retailleau avait défendue lors de son passage à Beauvau consiste à rattacher la délivrance des visas au ministère de l’Intérieur « afin d’assurer une cohérence entre entrée, séjour et contrôle des étrangers, en regroupant sous une même autorité les décisions relatives aux visas, aux titres de séjour et aux éloignements ».

Neutralité des élus

Le groupe de travail souhaite aussi voir adopter rapidement la proposition de loi du sénateur LR Michel Savin visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport. Le texte voté au Sénat interdit le port de signes religieux dans les compétitions sportives et dans les piscines municipales.

Enfin à l’approche des élections municipes, les sénateurs LR comme ils le proposent « depuis plusieurs années », « recommandent de rendre obligatoire la neutralité des élus dans l’exercice de leur mandat et l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires. »