Jordan Bardella appelle les candidats RN qualifiés au second tour à se maintenir

Faut-il s’attendre à voir déferler une vague bleue marine sur les élections municipales ? Prenant la parole peu après 20 heures, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national s’est « réjouis que plusieurs maires sortant du RN aient été réélus dès le premier tour », ce dimanche 15 mars. Il a notamment salué la réélection de Nelson Chaudon, maire de Beaucaire, « avec près de 60% des voix », selon le décompte de l’eurodéputé.

À Perpignan, plus grande ville de France aux mains du RN, le maire sortant Louis Aliot, également vice-président du RN, serait lui aussi réélu dès le premier tour avec 51,4% des suffrages, selon une estimation Ipsos bva CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.

« Une aspiration profonde au changement »

« Dans de nombreuses communes, les candidats du RN arrivent en tête du scrutin ou sont en bonne position pour l’emporter dimanche prochain », a pointé Jordan Bardella, plaçant la percée de son parti dans la lignée des succès électoraux enregistrés aux européennes et aux législatives anticipées. « À l’issue de ce premier tour, marqué par une participation en hausse, les Français ont exprimé leur volonté avec clarté et, ce soir encore, une aspiration profonde au changement », a-t-il déclaré.

« Quand nous sommes qualifiés au second tour, nous nous maintiendront », a fait savoir Jordan Bardella. « Le RN tend la main aux listes de droite sincères », a-t-il ajouté. Il a appelé les électeurs « à choisir des maires profondément patriotes » et « à empêcher la victoire de l’extrême gauche, partout où cela sera nécessaire. »

Qui est arrivé en tête du premier tour dans votre commune ? Retrouvez tous les résultats grâce à notre carte interactive ci-dessous :