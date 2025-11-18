« La copie n’est pas acceptable aujourd’hui » : le Sénat s’apprête à modifier en profondeur le budget 2026 de la Sécurité sociale

Le Sénat s’apprête à prendre le relais sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Retourné amendé de l’Assemblée nationale la semaine dernière, au terme d’un examen incomplet, le texte devrait à nouveau subir d’importantes corrections au sein de la chambre haute. « Le Sénat a reçu un texte touffu et peu cohérent », a reproché ce 18 novembre le sénateur LR Alain Milon, président LR par intérim de la commission des affaires sociales.

La droite et le centre, majoritaires au palais du Luxembourg, se fixent comme cap de revenir sur de nombreuses mesures votées par les députés. Le nombre d’amendements, de suppression d’articles, ou à l’inverse de restauration de dispositions supprimées, déposés par les rapporteurs en témoigne. « La commission a souhaité en revenir à la philosophie première du Sénat, une réduction notable du déficit dès 2026 et principalement centrée sur la baisse des dépenses », résume Alain Milon.

« Il faut faire face aux réalités budgétaires. Rien n’est agréable à porter »

Alors que le projet de loi initial prévoyait de ramener le déficit de la Sécurité sociale à 17,4 milliards d’euros l’an prochain, le texte tel qu’il s’est arrêté au terme des débats à l’Assemblée nationale a aggravé le déficit à 24 milliards. Inacceptable pour la droite et les centristes. La copie imaginée par la majorité de la commission des affaires sociales devrait permettre de ramener le solde à 15 milliards d’euros, au prix de mesures certainement impopulaires. « La copie de l’Assemblée nationale n’est pas acceptable aujourd’hui. Il faut faire face aux réalités budgétaires. Rien n’est agréable à porter, il faut avoir le courage de revenir à un niveau de déficit qui rentre dans l’épure européenne. C’est un impératif », insiste Élisabeth Doineau, rapporteure générale (Union centriste) de la commission des affaires sociales.

La rapporteure générale est d’autant plus inquiète que la Cades, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, est arrivée à saturation, laissant s’accumuler la nouvelle dette au sein de l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale). Or cet organisme, censé gérer uniquement les opérations de trésorerie de court terme, arrive lui aussi au bout de ses capacités d’endettement. « C’est comme pendant la crise sanitaire, on avait cette possibilité d’aller vers la Caisse des dépôts et consignations, ou vers un pool de banques. Mais vous vous rendez compte du problème ? Le sujet, c’est qu’on peut arriver à un moment de rupture du paiement des pensions et des prestations », s’inquiète Élisabeth Doineau.

La suspension de la réforme des retraites, « de la poudre de perlimpinpin »

Deux amendements vont rééquilibrer les comptes. En premier lieu, la restauration du gel des pensions de retraite – en épargnant les pensions inférieures à 1 400 euros – et des prestations sociales à l’exception de l’allocation adulte handicapé (AAH). C’est le retour de l’année blanche, proposée cet été à la fois par François Bayrou, et la majorité sénatoriale. Et d’autre part, le retrait de la suspension de la réforme des retraites de 2023.

Sur ce point en particulier, qui a constitué pendant des années un marqueur du Sénat, la droite et ses alliés centristes se montreront intransigeants contre ce « chiffon rouge du Parti socialiste ». « Pourquoi on ne veut pas renoncer, parce que c’est juste pour un trimestre. Je l’ai dit, c’est de la poudre de perlimpinpin », s’exclame la sénatrice LR Pascale Gruny, rapporteure de la branche vieillesse de la Sécurité sociale. Cette concession sur le relèvement de l’âge départ, introduite dans le projet de loi par le gouvernement de Sébastien Lecornu en signe de gage pour les socialistes, pourrait coûter aux finances publiques près de deux milliards d’euros en 2027. « On ne se renie pas. C’est de la responsabilité et du courage pour nous élus », insiste la sénatrice de l’Aisne.