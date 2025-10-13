La déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu aura lieu mardi à l’Assemblée nationale

Le calendrier politique se précise. Alors qu’une nouvelle équipe de 34 ministres a été annoncée dimanche soir par l’Élysée, le Premier ministre Sébastien Lecornu prononcera sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale ce mardi 14 octobre, a annoncé la nouvelle porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, lors d’une interview sur RTL ce lundi. En toute logique, un autre discours de politique générale de l’ex-ministre des Armées devrait également avoir lieu le lendemain, mercredi, au Sénat.

Menace de censure dès les prochains jours

Dans le détail, les passations de pouvoir entre les ministres démissionnaires et les nouveaux arrivants se tiendront ce lundi, avant un rendez-vous fixé par Sébastien Lecornu à l’ensemble du gouvernement, prévu à Matignon à 14h30. Le conseil des ministres se réunira ensuite pour la première fois mardi matin à 10 heures. « Les textes financiers seront transmis dans la foulée au Parlement », indique Maud Bregeon. Le projet de budget 2026, qui doit être approuvé par les députés et les sénateurs avant le 31 décembre prochain, sera adopté lors de ce rendez-vous avec « un objectif de déficit inférieur » à 5% du PIB, a-t-elle ajouté.

À l’Assemblée nationale, le gouvernement Lecornu II devra déjà faire face à la menace d’une potentielle chute dès les prochains jours. Les groupes de la France insoumise et du Rassemblement national ont chacun annoncé leur intention de déposer une motion de censure ce lundi. « La censure, c’est l’autoroute vers la dissolution », a réagi Maud Bregeon. « Et la dissolution, c’est de la régression pour les Français, des décisions qui sont retardées, une image à l’international qui est affaiblie… C’est ça qu’on doit collectivement éviter. »