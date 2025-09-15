Public Sénat
Sophie Binet supports the OI employees in Vayres.
Credit:UGO AMEZ/SIPA/2509091405

« La première chose à faire, c’est d’abroger la réforme des retraites » : Sophie Binet a été reçue à Matignon par Sébastien Lecornu

Après avoir reçu les différents partis politiques du socle commun la semaine dernière, Sébastien Lecornu s’est entretenu ce lundi avec Sophie Binet. La secrétaire générale de la CGT lui a présenté ses exigences.
« La première des choses à faire, c’est l’abrogation de la réforme des retraite ». Voilà ce qu’a exigé Sophie Binet de Sébastien Lecornu ce lundi lors de leur rencontre à Matignon. Pendant 1 h 45, la syndicaliste a exposé ses doléances au nouveau Premier ministre, expliquant que « depuis deux ans, la situation sociale s’était considérablement dégradée ».

La réforme de l’audiovisuel public a été discutée, ainsi qu’une augmentation des salaires et une hausse des moyens des services publics. Mais selon la secrétaire générale de la CGT, aucune concession autre que la suppression des deux jours fériés n’a été accordée. Une promesse qu’elle a jugée insuffisante pour empêcher Sébastien Lecornu de rejoindre le « cimetière des premiers ministres ». Selon elle, le locataire Matignon « parle de rupture », mais « ne pose aucun acte » en ce sens.

« Amplifier la mobilisation du 18 septembre »

En réponse, Sophie Binet a donc appelé à « amplifier la mobilisation du 18 septembre » pour « enterrer le musée des horreurs du projet Bayrou » et mieux faire entendre sa colère au gouvernement. Un peu plus tôt ce matin, elle avait aussi exhorté le patronat à « arrêter de pleurnicher » si les impôts sur les entreprises venaient à augmenter. La secrétaire générale de la CGT a expliqué que les travailleurs avaient déjà subi « une réforme violente du code du travail, cinq réformes de l’assurance-chômage et une réforme des retraites », et qu’ils ne devaient pas à nouveau « passer à la caisse ».

