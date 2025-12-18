Public Sénat
Le direct
Hong Kong Legislature To Vote On Bill Recognizing Same Sex Couples Overseas Registration
(Credit Image: © Vernon Yuen/Nexpher Images via ZU)/SIPA60057262_000022/ZEUS/2509100748

L’Assemblée nationale vote la réhabilitation des personnes condamnées pour homosexualité

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, en deuxième lecture, une proposition de loi visant à réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité en France entre 1942 et 1982. Porté par le sénateur socialiste Hussein Bourgi, le texte entend réparer symboliquement des décennies de politiques discriminatoires. Mais la question de l’indemnisation continue de diviser députés et sénateurs et devra être tranchée en commission mixte paritaire.
Emma Bador-Fritche

Par Emma Bador-Fritche

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

La loi a longtemps fait de l’homosexualité une faute. La proposition de loi s’inscrit dans une histoire juridique marquée par de profondes discriminations à l’égard des personnes homosexuelles. Si l’homosexualité n’a jamais été pénalisée en tant que telle en France, plusieurs dispositions du Code pénal ont permis, pendant des décennies, de réprimer spécifiquement les relations entre personnes de même sexe. La loi de 1942, adoptée sous le régime de Vichy puis maintenue après la Libération, instaurait notamment un âge de consentement différencié : 21 ans pour les relations homosexuelles, contre 15 ans pour les relations hétérosexuelles. Ce dispositif n’a été abrogé qu’en 1982, date de la dépénalisation complète de l’homosexualité.

Des milliers de condamnations sur plusieurs décennies

Au-delà de la question de l’âge de consentement, d’autres dispositions ont servi à réprimer les personnes homosexuelles, notamment l’article du Code pénal renforçant la sanction de l’« outrage public à la pudeur » lorsqu’il était commis entre personnes de même sexe. Selon les estimations de l’historien et maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Régis Schlagdenhauffen, environ 10 000 condamnations ont été prononcées sur la base de l’âge de consentement spécifique, et près de 40 000 pour outrage public à la pudeur. Les personnes condamnées étaient majoritairement des hommes, le plus souvent sanctionnés par des amendes ou des peines de prison.

L’indemnisation au cœur du désaccord parlementaire

Dans sa version initiale, la proposition de loi prévoyait un dispositif d’indemnisation des personnes condamnées, comprenant une allocation forfaitaire de 10 000 euros, complétée par 150 euros par jour de privation de liberté. Cette disposition a toutefois été supprimée par le Sénat lors des premières lectures. Les sénateurs ont également modifié la période concernée, la faisant débuter en 1945, estimant que la République n’avait pas à « s’excuser pour les crimes du régime de Vichy ».

L’Assemblée rétablit le texte initial

Les députés ont, au contraire, choisi de rétablir la version initiale du texte. Pour les défenseurs de l’indemnisation, reconnaître un préjudice sans le réparer serait insuffisant. « Reconnaître un préjudice suppose de le réparer, l’un ne va pas sans l’autre, c’est nécessaire d’un point de vue symbolique », a ainsi déclaré le rapporteur du texte à l’Assemblée, lors de l’examen du texte. Selon ses partisans, l’impact budgétaire resterait limité, la plupart des personnes concernées étant aujourd’hui décédées ou très âgées.

Une commission mixte paritaire pour trouver un compromis

Le désaccord persistant entre l’Assemblée nationale et le Sénat conduit désormais à la convocation d’une commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, chargés d’élaborer une version de compromis. À travers ce texte, c’est la manière dont la République entend reconnaître et réparer une part longtemps ignorée de son histoire législative qui se joue, plusieurs décennies après la dépénalisation de l’homosexualité en 1982 et la légalisation du mariage pour tous en 2013.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

6min

Politique

Une « ordonnance négociée » pour faire passer le budget ? Un procédé « contraire aux principes parlementaires et démocratiques les plus élémentaires »

D’après des informations des Echos, Sébastien Lecornu plancherait sur la piste d’une « ordonnance négociée », pour faire passer le budget avant Noël, en cas d’une commission mixte paritaire conclusive en fin de semaine. Mais cette hypothèse n’enchante pas les constitutionnalistes, qui y voient le risque de mettre à mal le rôle de l’Assemblée nationale.

Le

CMP : comment la dissolution va modifier l’espace de compromis entre députés et sénateurs
2min

Politique

Budget : le groupe communiste boycotte la commission mixte paritaire

A la veille de la commission mixte paritaire (CMP) sur le budget, le groupe communiste de la chambre haute indique que le sénateur, Pascal Savoldelli n’y siégera pas en tant que membre suppléant. Le groupe dénonce notamment « un problème démocratique majeur » dans la composition de la CMP.

Le

L’Assemblée nationale vote la réhabilitation des personnes condamnées pour homosexualité
7min

Politique

Numérique : le Sénat adopte à l’unanimité un texte qui interdit l’accès des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 13 ans

Alors qu’Emmanuel Macron a promis la semaine dernière d’interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de « 15 ou 16 ans », le Sénat vient d’adopter à l’unanimité une proposition de loi portant la majorité numérique à 13 ans. Les mineurs de 13 ans à 16 ans devront recueillir l’autorisation parentale pour leur inscription sur un réseau social.

Le

L’Assemblée nationale vote la réhabilitation des personnes condamnées pour homosexualité
3min

Politique

Crise agricole : « Les agriculteurs ont le sentiment justifié que le gouvernement et l’Union européenne ne veulent plus que l’élevage français prospère »,  pointe Jean-Philippe Tanguy

Invité de la matinale de Public Sénat, le président du groupe RN à l’Assemblée nationale a salué le « mouvement populaire » des agriculteurs. Tandis que les abattages et les vaccinations se poursuivent et que la signature de l’accord du Mercosur n’a jamais été aussi proche, les actions des agriculteurs français redoublent d’intensité. Hier, plus de 80 actions ont été recensées sur l’ensemble du territoire.

Le