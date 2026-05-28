Enquête pour corruption : le Sénat lève l’immunité parlementaire de Francis Szpiner, « afin de permettre son placement en garde à vue »

Visé par une enquête pour corruption « active et passive », le sénateur de Paris Francis Szpiner a vu ce jeudi 28 mai son immunité parlementaire levée avant un placement en garde à vue, annonce un communiqué de la présidence du Sénat. À la demande de la justice, le bureau du Sénat, l’organe de direction de la Chambre haute piloté par Gérard Larcher, a accepté de suspendre la protection démocratique dont dispose l’ancien maire du XVIe arrondissement en tant que parlementaire, et qui vise à garantir l’indépendance des élus.

« Après en avoir délibéré, le Bureau a constaté que la requête qui lui avait été transmise présentait un caractère ‘sérieux, loyal et sincère’ et a, par conséquent, autorisé le placement en garde à vue de M. Francis Szpiner », indique le Palais du Luxembourg. La levée de cette immunité parlementaire doit permettre à la justice d’aller plus en avant dans ses investigations. Elle peut ouvrir la voie à des mesures restrictives ou privatives de liberté.

Elu en 2023, Francis Szpiner, avocat de profession, est visé depuis octobre 2024 par une enquête du parquet de Paris sur les conditions d’attribution d’un logement social à une jeune femme, lorsqu’il pilotait encore la mairie du XVIe arrondissement. Celle-ci assure avoir entretenu des relations sexuelles avec l’édile, ce qui lui aurait permis d’obtenir ce logement. Ces faits ont été contestés par Francis Szpiner, qui demeure présumé innocent à ce stade.