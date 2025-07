Le conseil constitutionnel valide la loi contre l’antisémitisme à l’université 

Malgré leur recours, cette loi, visant à lutter contre l’antisémitisme, et adoptée par le Parlement début juillet, a été validée par le Conseil constitutionnel mardi 29 juillet. « On s’y attendait mais c’est une très bonne nouvelle. C’est une grande avancée pour tous les bords politiques », se réjouit Pierre-Antoine Lévi, co-auteur de la loi.

Un « antisémitisme à bas bruit »

Pour bien comprendre, il faut se plonger dans les méandres de cette loi. Le texte est issu d’une mission d’information faisant suite à des actes antisémites survenus dans les universités françaises après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Les rapporteurs de cette mission, aussi auteurs du texte de loi, les sénateurs Pierre-Antoine Lévi et Bernard Filaire, alertent sur un « antisémitisme à bas bruit », et craignent un « enracinement » et une « banalisation » du phénomène. 67 actes antisémites sont recensés entre octobre 2023 et mai 2024, soit deux fois plus que sur l’année universitaire précédente.

La loi a pour objectif de renforcer les dispositifs de prévention, de signalement et de suivi des actes antisémites. Sur le premier volet, les établissements auront désormais pour mission de former élèves comme professeurs à la « lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » Si cette sensibilisation existait déjà, ses objectifs n’étaient pas formalisés dans le code de l’éducation.

Autre changement, le texte remplace la mission « égalité entre les hommes et les femmes » par une mission « égalité et diversité ». Autrement dit, la loi élargit le périmètre de cette mission, qui ne comprend plus seulement la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations, les violences et la haine.

Par ailleurs, les établissements auront désormais l’obligation de créer un référent qualifié dédié à la prévention, la détection et le traitement des faits antisémites et racistes. Ces référents existaient déjà mais de façon très inégale, selon les universités.