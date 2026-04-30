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STRASBOURG International day against racism and fascism : demonstration
Members of the Strasbourg anti-fascist group La jeune garde wave a flag as they participate to a march as part of the International day against racism and fascism, in Strasbourg, eastern France, on March 22, 2025.Des membres du groupe antifasciste strasbourgeois La jeune garde brandissent un drapeau alors qu'ils participent a une marche dans le cadre de la Journee internationale contre le racisme et le fascisme a Strasbourg, dans l'est de la France, le 22 mars 2025.//UTZANTONIN_utz1957/Credit:ANTONIN UTZ/SIPA/2503221959

Le Conseil d’Etat confirme la dissolution de La Jeune Garde

Le Conseil d'Etat a rejeté jeudi le recours du mouvement d'ultragauche La Jeune Garde contestant sa dissolution décidée en Conseil des ministres en juin 2025. Il estime que cette décision était « adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des atteintes portées à l'ordre public ».
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« La Jeune Garde a mené et incité à commettre des agissements violents de confrontation et d’exclusion physique de l’espace public, tant par le comportement de ses membres que par ses soutiens à certains comptes sur les réseaux sociaux et son absence de réaction à leurs contenus », indique le Conseil d’Etat dans un communiqué.

Le mouvement contestait le décret de dissolution pris en Conseil des ministres le 12 juin 2025, qui énumérait des rixes violentes ou prises à partie à Strasbourg, Paris et Lyon entre 2023 et 2025 à Lyon.

 

Créée en 2018 par Raphaël Arnault, devenu député en 2024 et qui siège au sein du groupe LFI à l’Assemblée nationale, La Jeune Garde est accusée par le gouvernement « de provoquer à des agissements violents contre les personnes, provocations bien souvent suivies d’effets ».

« Si le groupement contestait certains des faits qui lui étaient reprochés, ses membres prenaient souvent l’initiative de l’utilisation de la violence dans l’espace public, sans que le groupement ait condamné de telles actions », observe le Conseil d’Etat dans son communiqué.

Après sa dissolution, La Jeune Garde s’est retrouvée au centre de la polémique qui a suivi la mort en février à Lyon du militant d’extrême droite Quentin Deranque, car plusieurs des agresseurs présumés en étaient membres et sont des proches de Raphaël Arnault.

(Avec AFP)

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