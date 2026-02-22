Public Sénat
Le direct
Paris : Arrival of guest at the Annual dinner of the CRIF
Amelie de Montchalin and David Amiel, /Credit:Jeanne Accorsini/SIPA/2602200251

Le ministre de la Fonction publique David Amiel nommé aux Comptes publics pour remplacer Amélie de Montchalin

L'actuel ministre délégué chargé de la Fonction publique, David Amiel, est nommé au portefeuille des Comptes publics pour remplacer Amélie de Montchalin, en route pour la Cour des comptes, a annoncé dimanche l'Elysée.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Le jeu des chaises musicales. « Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a mis fin aux fonctions de Mme Amélie de Montchalin, ministre de l’Action et des Comptes publics », a déclaré la présidence dans un communiqué, précisant que M. Amiel avait été choisi pour prendre sa suite. Député de Paris, âgé de 33 ans, M. Amiel est un fidèle historique d’Emmanuel Macron, qu’il a suivi de Bercy à l’Elysée pour devenir l’une de ses têtes pensantes. Comme Mme de Montchalin, sous la houlette de laquelle il travaillait à la Fonction publique, il est une incarnation de la génération Macron éclose en 2017.
Mme de Montchalin doit prendre la tête de la Cour des comptes dès lundi, ce qui obligeait le gouvernement à la dénommer auparavant.

D’autres départs attendus la semaine prochaine

Un remaniement gouvernemental limité est par ailleurs attendu, mais pas avant le milieu de semaine prochaine. Pour en fixer la date, le Premier ministre Sébastien Lecornu attend de savoir quand sera discutée l’éventuelle motion de censure du Rassemblement national. Celle-ci, qui porterait sur la feuille de route énergétique du pays, ne serait examinée dans l’hémicycle que mercredi au plus tôt, si elle était déposée lundi. Cela repousserait de facto le remaniement, auquel le Premier ministre entendait initialement procéder avant le début de la période de réserve des élections municipales, ce dimanche. Au moins deux autres ministres seraient sur le départ : celle de la Culture Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris, et celle chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées Charlotte Parmentier-Lecocq, qui souhaite retrouver son siège de députée.
Même si l’entourage du Premier ministre assure que le « cas Dati n’a rien à voir » avec les
nominations, plusieurs sources assurent que la ministre s’accroche à son poste « comme une bernique ». Mme Dati a néanmoins promis de quitter le gouvernement avant le premier tour, le 15 mars. Pour la remplacer, Catherine Pégard, ancienne présidente du château de Versailles, ex-conseillère culture de Nicolas Sarkozy et actuellement conseillère d’Emmanuel Macron, tient la corde.

 

(Avec AFP)

Partager cet article

Dans la même thématique

Le ministre de la Fonction publique David Amiel nommé aux Comptes publics pour remplacer Amélie de Montchalin
3min

Politique

Evelyne Bouix : « Il y a encore beaucoup plus de rôles d’hommes que de femmes, c’est une évidence »

Après avoir joué « Fallait pas le dire ! » avec son mari Pierre Arditi, Evelyne Bouix remonte sur scène mais cette fois sans son partenaire de cœur pour la pièce « On ne se mentira jamais » au théâtre de Paris. L’actrice, décidément adepte des comédies autour du mensonge, est aussi un visage bien connu du cinéma français avec une filmographie qui donne le vertige. Humilité, discrétion et audace, voilà le secret d’une carrière plus que réussie. Invitée de Rebecca Fitoussi dans l’émission Un monde, un regard, elle revient sur son parcours artistique et sur sa vie personnelle intimement liée au 7ème art.

Le

Heat wave at Ehpad in Bordeaux
3min

Politique

Ehpad : « Ça s’est un peu amélioré, mais on est loin du compte. » alerte la sénatrice Anne Souryis

Le placement de personnes âgées en Ephad est toujours une étape redoutée par les familles. Les principaux intéressés ne veulent pas quitter leur domicile et l’entourage craint toujours une mauvaise prise en charge. Des craintes amplifiées depuis l’enquête de Victor Castanet dans son livre « Les Fossoyeurs » en 2022 qui a révélé un système privilégiant le rendement au détriment du bien être des patients. Depuis, les politiques se sont emparés du sujet, mais les moyens déployés sont-ils suffisants ? La prise en charge s’est-elle améliorée ? Et quelles sont les alternatives ? La sénatrice écologiste Anne Souyris et le gériatre Jean-Pierre Aquino en débattent dans l’émission Et la santé, ça va ? présentée par Axel de Tarlé.

Le

France Militant Killed
5min

Politique

Marche en hommage à Quentin Deranque : quelles sont les règles pour interdire une manifestation ?

La marche prévue samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque, l’étudiant nationaliste frappé à mort il y a une semaine dans cette ville, fait craindre au maire écologiste Grégory Doucet « la présence de militants d’extrême droite » et demande son interdiction. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez a indiqué que l’évènement était autorisé. Quelles sont les règles en la matière ?

Le