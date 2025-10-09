Public Sénat
SETBOUN MICHEL/SIPA

« Le Sénat a joué, dans l’abolition de la peine de mort en France un rôle essentiel » : le dernier discours de Badinter au Palais du Luxembourg 

A l’approche de la panthéonisation de l’ancien garde des Sceaux, Public Sénat vous propose de revivre son dernier discours au Sénat, l’occasion pour lui d’évoquer son combat pour le respect de la dignité humaine et l’importance du travail de la Chambre haute dans celui-ci.
Gauthier Dufossez

Par Gauthier Dufossez

Publié le

Mis à jour le

« L’idée que je puisse être le ministre d’une justice qui prononcerait des condamnations à mort m’était insupportable ». Le 30 septembre 2011, s’adressant aux membres d’un hémicycle dont il avait, durant de nombreuses années, partagé les bancs, Robert Badinter évoquait le combat politique de sa vie : l’abolition de la peine capitale. Il s’agissait de sa dernière allocution au sein de la Chambre haute. 

Le Sénat au cœur de l’histoire 

Comme le soulignait l’ancien garde des Sceaux, « le Sénat a joué dans l’abolition de la peine de mort en France un rôle essentiel et complètement ignoré du public et des médias ». C’est lui, en effet, qui a permis, par son vote du 30 septembre 1981, de véritablement mettre un terme à cette pratique barbare, décision qui aurait bien pu ne jamais voir le jour. 

Tout d’abord parce qu’alors que l’abolition allait de soi pour les parlementaires du Palais Bourbon, majoritairement de gauche, les choses semblaient moins évidentes du côté du Palais du Luxembourg où la droite, largement hostile à la réforme, dominait. C’est donc grâce à sa force de persuasion et par le soutien d’alliés multiples, dont le gaulliste Maurice Schumann, qu’il est parvenu à faire adopter ce texte important. 

Mais aussi parce qu’une telle résolution reposait sur un certain courage politique. Selon les propres mots du sénateur des Hauts-de-Seine, « cette décision honorait d’autant plus les sénateurs qui l’ont prise, que l’opinion publique était, dans une large majorité, hostile à l’abolition ». Pour preuve, même trois années après l’abolition de la peine de mort, pas moins de 54 % de la population française demeuraient opposés à cette évolution législative. 

Plus qu’une victoire politique  

Pour le socialiste, l’adoption de cette réforme du Code pénal constituait une victoire majeure. Elle marquait en effet la fin d’un retard français en matière de droits humains, comparativement à d’autres grandes puissances européennes, tout autant que la fin de « deux siècles de débats passionnés autour de la peine capitale ». 

Toutefois, à ses yeux, cette décision représentait bien plus. Elle était une déclaration morale, une pierre de plus de posée dans l’affirmation de la dignité humaine comme principe universel. Et s’il était question de morale, c’était que « le choix de chacun était (alors) affaire de conscience et non plus de politique ». 

L’abolition en héritage 

Le 9 février 2024, l’ancien garde des Sceaux nous quittait, rejoignant ainsi l’écrivain – et sénateur – Victor Hugo qu’il se plaisait souvent à citer ; cet illustre poète qui avait comme prophétisé la venue du sénateur des Hauts-de-Seine, concluant une ultime proposition d’abolition par ces mots : « Heureux si l’on peut dire de lui : “en s’en allant, il emporta la peine de mort” ». 

L’héritage de Robert Badinter demeure cependant fragile. Alors qu’il nous invitait à ne « pas relâcher nos efforts », ces mots résonnent d’une bien étrange façon aujourd’hui, alors que la démocratie recule à travers le monde et que les attaques contre la justice se font de plus en plus virulentes. 

« Le Sénat a joué, dans l’abolition de la peine de mort en France un rôle essentiel » : le dernier discours de Badinter au Palais du Luxembourg 
3min

Politique

Gérard Larcher : « Robert Badinter savait que l’honneur du Parlement n’est pas le suivi systématique de l’opinion »

 « Robert Badinter fut un homme d’Etat au parcours exceptionnel qui marqua de son empreinte non seulement notre assemblée, mais notre Histoire tout entière », salue Gérard Larcher qui fait l’éloge d’un homme engagé au parcours exceptionnel. Le président du Sénat a particulièrement insisté sur « l’autorité morale et politique » que représentait Robert Badinter, décédé le 9 février et que « nul n’a jamais songé à contester ». Le président de la Haute chambre a rappelé l’engagement infaillible de Robert Badinter en faveur de l’abolition de la peine de mort, de 1981 et son adoption par le Parlement français, ou encore en 2007 où il fut rapporteur du projet de loi constitutionnel inscrivant l’interdiction de la peine capitale dans le texte fondamental. « Il fut aussi celui qui dépénalisa l’homosexualité », souligne Gérard Larcher. Un hommage national, auquel participera le président du Sénat, le président de la République et de nombreux responsables politiques , est organisé ce 14 février, et une entrée au Panthéon est envisagée. La famille de Robert Badinter a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas la présence du Rassemblement national et de La France insoumise, rapporte le Figaro. L’abolition de la peine de mort, « l’un des moments importants de l’histoire parlementaire française de la seconde moitié du XXe siècle » Connu pour son combat contre la peine de mort au sein des assemblées, Gérard Larcher insiste sur ce qu’il juge être « l’un des moments importants de l’histoire parlementaire française de la seconde moitié du XXe siècle » dans un contexte où « les Français restaient majoritairement attachés à la peine de mort ». Une conception de l’engagement politique saluée avec force par Gérard Larcher : « Robert Badinter savait que l’honneur du Parlement n’est pas le suivi systématique de l’opinion, mais au contraire qu’il devait l’éclairer. Un propos à méditer, pour aujourd’hui et demain. » Le président du Sénat a d’ailleurs partagé quelques anecdotes sur le discours et les débats de l’époque. « En 2016, il avait souhaité remettre aux Archives du Sénat l’exemplaire – que vous pouvez voir sur les écrans de l’hémicycle – corrigé de sa main du discours qu’il avait prononcé 35 ans auparavant, en sa qualité de garde des Sceaux à la tribune de notre assemblée, le 28 septembre 1981, à 15 heures. Lors de cette cérémonie, il souligna que « l’essentiel du débat ne s’était pas déroulé à l’Assemblée nationale, qui était alors de gauche », mais bien ici au Sénat ! »  En plus des combats, menés tout au long de sa vie par Robert Badinter, Gérard Larcher dresse le portrait d’un élu impliqué, déterminé et intègre. Sénateur de 1995 à 2011, Robert Badinter « fut un membre éminent du groupe socialiste et de la commission des lois », continue le locataire du petit Luxembourg. L’ancien garde des Sceaux avait, durant ses années au Sénat, proposé la création d’un Comité de déontologie parlementaire. Une requête acceptée par le président du Sénat de l’époque, qui n’était autre que Gérard Larcher.

Le