Public Sénat
Le direct

Le sénateur LR Thierry Meignen visé par une plainte pour menaces de mort : le groupe socialiste demande au Sénat de « prendre les décisions qui s’imposent »

La journaliste Nassira El Moaddem, autrice d’un livre-enquête sur Le Blanc-Mesnil, et les Editions Stock ont déposé plainte mardi contre le sénateur et ex-maire LR de cette commune de Seine-Saint-Denis, Thierry Meignen, pour menaces de mort. Lors d’un rappel au règlement, le président du groupe socialiste, Patrick Kanner a interpellé la haute assemblée sur le sujet.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

48 heures avant le second tour des municipales, l’ancien maire du Blanc-Mesnil, Thierry Meignen, qui avait placé son adjoint Jean-Philippe Ranquet (LR) à la tête de la ville en 2021, après avoir été élu au Sénat, a accordé un entretien au journal Le Monde. Dans cet article, celui qui avait ravi la ville aux communistes en 2014 et qui a vu la victoire dimanche du candidat de la gauche unie Demba Traoré, s’en prend à la journaliste Nassira El Moaddem, autrice du livre enquête « Main basse sur la ville », publié le mois dernier chez Stock.

« Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J’irai au bout, elle va mourir, je la tue », a déclaré Thierry Meignen au Monde, rapporte le quotidien. L’élu LR a également affirmé que Nassira El Moaddem était « une militante payée » par le Parti communiste. Des propos qui ont conduit à un dépôt de plainte contre le sénateur de la part des Editions Stock.

« Le Sénat ne peut rester inactif »

En séance, lors d’un rappel au règlement, le président du groupe socialiste du Sénat, Patrick Kanner a rappelé l’article 91 bis de ce document, selon lequel les sénateurs « exercent leur mandat dans le respect du principe de laïcité et avec assiduité, dignité, probité et intégrité ».

Patrick Kanner rappelle que les propos rapportés par le journal Le Monde « et qui n’ont pas été démentis à ce stade, s’ils sont confirmés, tombent sous le coup de la loi ». Le rôle du Sénat n’est évidemment pas de se substituer à la justice qui instruira cette plainte. Pour autant, la gravité et l’indignité de cette déclaration nous obligent à réagir avec force », appuie-t-il. Il estime que « le Sénat ne peut rester inactif ». « De tels propos sont contraires aux obligations de dignité et pauvreté. Je demande au Sénat d’instruire rapidement ce dossier et de prendre les décisions qui s’imposent », a-t-il conclu.

 

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris: Weekly session of questions to the government at the Senate
8min

Politique

Municipales 2026 : comment les résultats dessinent déjà la carte des sénatoriales de septembre

Le Sénat sera renouvelé de moitié en septembre prochain, un scrutin intimement lié à celui des municipales en raison de son corps électoral. Les nouveaux équilibres communaux permettent ainsi d’anticiper sur la future composition de la Chambre haute, entre la résistance de la droite, le recul redouté des socialistes et des écologistes, et les ambitions inédites du RN et de LFI. Décryptage.

Le

CANNESERIES: Opening Ceremony season 08
7min

Politique

David Lisnard quitte LR : « Parler de vote truqué est inadmissible », tance Roger Karoutchi

Après le vote du bureau politique de LR sur les trois scénarios que le parti va proposer à ses adhérents pour désigner leur candidat à l’Élysée en 2027, le maire de Cannes, lui-même candidat à la présidentielle, a décidé de claquer la porte du parti en dénonçant la proposition d’un « vote truqué ». Pas de quoi émouvoir les cadres du parti qui semblaient s’attendre à ce départ.

Le

Le sénateur LR Thierry Meignen visé par une plainte pour menaces de mort : le groupe socialiste demande au Sénat de « prendre les décisions qui s’imposent »
3min

Politique

Défaite de Christian Estrosi à Nice : « Avec les déclarations de Bruno Retailleau, on a eu le coup de pied de l'âne », tacle Dominique Estrosi Sassone

Au micro de Public Sénat, la sénatrice Dominique Estrosi Sassone condamne le positionnement du patron des LR pendant la campagne niçoise. Elle estime que la ville, désormais aux mains de l’extrême-droite, doit servir d’exemple vis-à-vis d’une menace qui risque « d’atteindre le reste du territoire national ».

Le